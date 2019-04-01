29-30 апреля в Челябинске пройдет бизнес тренинг Сергея Азимова «Продажи. Переговоры»

Бизнес тренинг по продажам и переговорам одного из лучших бизнес-тренеров России Сергея Азимова пройдет на площадке конгресс-отеля «Малахит».

Тренинг для тех, кто устал слышать «дорого», «не интересно» или же у Вас есть продукт, но мало звонков и нет продаж.

Сергей Азимов обучает продавцов и переговорщиков из различных областей, является спикером крупнейших бизнес-событий России, а его книги переиздавались 18 раз. Благодаря 40% теории и 60% практики на тренинге вы получите колоссальный объем нужной информации, научитесь правильно использовать речевые заготовки на частые возражения ваших клиентов, налаживать контакт с покупателями с алгоритмом ведения переговоров, а также продавать легко и с удовольствием.

Кому подойдет курс «Продажи. Переговоры»?

- Предпринимателям, которым нужен высокий уровень конверсии в продажи и полное понимание всех процессов и этапов продажи

- Руководителям отдела продаж, которые хотят правильно писать продающие скрипты и правильно подбирать инструменты влияния на клиентов

- Менеджеру по продажам, которому необходимо определять потребности клиентов и выстраивать с ними долгосрочное сотрудничество

-Тем, кто хочет увеличить свой доход и развивать навык ведения переговоров.

Организаторы мероприятия­ — тренинговая компания

MalikSpace, которая занимается организацией обучающих тренингов и

конференций с известными спикерами такими как: Брайан Трейси, РадиславГандапас,

Сергей Азимов, Игорь Манн.

Успейте приобрести билет: https://bit.ly/2V7sU2t