5 основных нюансов при выборе штор

В большинстве случаев кажется, что шторы являются не основным элементом декора помещения. Многие дизайнеры расставляют акценты на мебельных гарнитурах, цветовой палитре обоев или всевозможных аксессуарах. Но не стоит забывать, что именно текстильные элементы – подушки, покрывала, напольные покрытия и шторы создают ощущение завершенного интерьера. Отсутствие штор зачастую делает помещение пустым, а у человека при голых окнах может сложиться впечатление нахождения в аквариуме. При этом чересчур объемные или яркие занавески и вычурный тюль создадут безвкусный интерьер, что не позволит создать уютную атмосферу в доме. Именно поэтому при декорировании помещения не стоит упускать вопрос выбора штор или жалюзи.

Как подобрать вариант штор, которые будут гармонично сочетаться с общей концепцией интерьера, защищать от посторонних взглядов и ярких солнечных лучей, а также создавать атмосферу уюта и комфорта? Вот некоторые полезные советы.

Шторы в интерьере помещения

Не стоит забывать, что общая концепция интерьера подразумевает под собой подбор сочетающихся между собой элементов декора, которые будут органично смотреться в одном помещении. Так и шторы, как незаменимый аксессуар, должны подходить к общей картине интерьерного решения. Чаще всего их выбирают в одной цветовой гамме с другими текстильными аксессуарами или подбирают контрастные варианты, которые создают неповторимый образ лаконично завершенного интерьера.

Помимо цветовой палитры, обращайте внимание на наличие орнаментов или рисунков изделий. Желательно, чтобы они перекликались с сочетанием расцветок всего интерьера.

Тип и конфигурация штор - также важный параметр при обустройстве помещения. Классический интерьер с элементами роскошного барокко или торжественного ампира можно украсить тяжелыми бархатными шторами с ламбрекенами или пышными кистями и подхватами. Деревенский стиль или элементы кантри, также как и современный хай-тек не допустят пышных форм, а потребуют более сдержанных и лаконичных вариантов декора окна.

Попробуем совместить уют, красоту и функциональность

Для удобства и экономии времени, затраченного на уборку помещения, уделите внимание качеству и практичности материалов, из которых изготовлены шторы.

Легкий уход за тканями позволит сэкономить драгоценное время. Так, конструкции со сложными складками или ламбрекенами накапливают большее количество пыли нежели простые шторы. То же самое можно сказать и о тканях. Натуральные материалы имеют свойство сильной усадки, они легко мнутся и требуют регулярной глажки. Бархатные шторы относятся к категории аксессуаров, требующих регулярного ухода. Для экономии времени можно выбрать смесовые материи. Они будут более простыми в уходе, но при этом такие же качественные и выразительные. Не стоит забывать, что при попадании прямых солнечных лучей аксессуары на окнах быстро выгорают. Поэтому при наличии окон на южной стороне стоит выбирать качественные ткани, которые сохраняют свой цвет в подобных случаях, или присмотреться к моделям штор на подкладке, которая защищает ткань от выгорания на солнце. Подбирая шторы для конкретного помещения, учитывайте его функциональность. Так, для кухонной зоны не всегда уместны объёмные портьеры из бархатных тканей. Для кухни подойдут римские шторы или жалюзи, которые различаются по цветовой гамме и орнаментом, как и стандартные портьеры. А вот для просторной гостиной или уютной спальни можно рассмотреть вариант пышных штор, выполненных по индивидуальному проекту.

Освещенность помещения

Обязательно стоит учитывать количество солнечного света в помещении. Если оно затемнено, то не стоит добавлять в интерьер плотные портьеры со сложной конструкцией. Лучше обойтись лёгким тюлем и полупрозрачными шторами. В подобных случаях также будут уместными гардины тёплых, солнечных и сочных тонов.

Пропорции помещения

Для маленьких, как и для темных комнат, не стоит создавать сложные элементы декора окон. Они не только затемняют помещение, но и занимают лишнее пространство, которого и так зачастую не хватает. Благодаря шторам можно легко обыграть размер помещения - небольшие комнаты зрительно увеличить, а большие пространства сделать уютными. Такой эффект возможен благодаря определённым орнаментам и цветовой палитре. Пастельные, полупрозрачные и легкие гардины способны наполнить помещение воздухом и чуть увеличить его. Если в комнате низкие потолки, лучше выбрать портьеры с вертикальным рисунком, а узкие окна возможно чуть расширить, благодаря вертикальным полоскам на элементах декора окна.

Дополнительные аксессуары

Помимо эффектных штор привлечь внимание к окну можно небольшими деталями. Это могут быть эффектный карниз, легкие подхваты, тесьма, бусины, кисти или необычные держатели для штор. Эти элементы являются дополнением к дизайнерскому решению и делают интерьер помещения завершенным.