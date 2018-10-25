777score - хоккей онлайн со всего мира

Хоккейные матчи возвращаются на арену после летнего перерыва. За это время в составах команд произошло немало изменений, которые могут коренным образом отразиться на результатах клубов.

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Главные интриги сезона в КХЛ

Один из главных вопросов в Континентальной хоккейной лиге – сумеет ли «ЦСКА» вернуть себе чемпионский титул. «Армейцы» вновь серьезно настроены на победу, что было видно уже по первым матчам. Они не просто демонстрируют классную игру, но и сумели добиться положительного результата, поэтому болельщики уже сейчас надеются, что чемпионский титул окажется в столице России по итогам текущего сезона.

Конечно, пока пройден лишь незначительный этап дистанции, который не позволяет давать долгосрочные прогнозы, однако, если все продолжится, как и есть на данный момент, то «ЦСКА» – это один из главных претендентов на титул. Конкуренцию им составит давний соперник – «СКА». Это противостояние является одним из наиболее интересных и давних в российском хоккее. Градус его принципиальности не понижается и сейчас, когда оба клуба находятся на вершине турнирной таблицы.

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