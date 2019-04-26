9 лет танцев на барной стойке и не только

Легендарный Meet.Point на Кировке приглашает всех друзей и тех, кто хочет ими стать, весело и дружно отметить день рождения бара! Вот уже 9 лет Meet.Point радует танцами на всех поверхностях и зажигательной атмосферой жителей и гостей города.

26 и 27 апреля вас ждет тематическая ночь, авторская программа, которая окунет вас в настоящую волшебную страну.

В ы встретите настоящего Teddy Bear, прекрасных балерин, которые станцуют для Вас в пуантах прямо на баре! Красивая кукла угостит вас вкуснейшими сладостями и напитками в Candy-баре. Танцы от длинноногих go go , авторские подачи коктейлей от веселых Bar-girls. У вас останутся моментальные фото на память.

Приходи на вечеринку, веселись, отдыхай и получи шанс выиграть сертификат на свободный вход в Meet.Point на целый год. И еще море подарков! Будет много всего интересного и прекрасного!

Приходи!