Другие фотоальбомы

Афганское братство. Челябинск-2019. Фото: Валерий Иванов
Фотовыставка к 85-летию Челябинской области. Фото: Валерий Иванов
Пельмени-2018. Фото: Валерий Иванов
Фотовыставка к 100-летию ВЛКСМ. Фото: Валерий Иванов
В сентябре. Челябинск-2018. Фото: Валерий Иванов
В День города, Челябинск-2018. Фото Валерий Иванов
Челябинск читающий-2018. Фото: Валерий Иванов
«Урал мастеровой». Фото: Валерий Иванов
«Агро-2018». Челябинск. Фото: Валерий Иванов
Выставка цветов и плодов. Челябинск-2018. Фото: Валерий Иванов
«Победные традиции». Челябинск, 12.06.2018.Фото: Валерий Иванов
Джаз. Челябинск, 03.06.2018 г. Фото: Валерий Иванов
ВСЕ ФОТОРЕПОРТАЖИ