Алексей Брянцев выступит с концертом в Челябинске

В челябинском Дворце культуры Железнодорожников 13 апреля состоится концерт талантливого шансонье Алексея Брянцева.

В шансон Алексей Брянцев попал случайно. Пять лет политехнической академии в родном Воронеже такого развития событий не предполагали. Однако музыкальная школа в детстве и шикарный голос всё-таки развернули его к пению и творчеству. И сегодня Алексей Брянцев уже с успехом гастролирует как по России, так и за её пределами.

В немалой степени такому развороту способствовал его дальний родственник и полный тезка, известный своим участием в проекте «Бутырка» в качестве продюсера-аранжировщика и автора текстов. Алексей пришел к нему на прослушивание в 22 года. Великолепный баритон сразу поразил именитого тезку, но взять в обойму молодого исполнителя он решился не сразу. И причиной тому был всё тот же голос, один в один схожий с голосом Михаила Круга.

После трагической смерти автора «Владимирского централа» на российских сценах запестрели многочисленные клоны-подражатели и становиться ещё одним а-ля Круг было не только рискованно, но и бесперспективно. Однако выход всё же был найден. Брянцев «старший» пишет песню специально под вокал «младшего» и в конечном итоге счастливые стечения различных обстоятельств, приводят к образованию нового дуэта.

Песню «Привет, малыш» вместе с Алексеем Брянцевым поёт вдова Михаила Круга –Ирина. Содружество оказалось более чем успешным. Оно растянулось на два полноценных альбома. В 2012-ом Алексей выпускает первый сольник. Альбом «Твоё дыхание» позволил набрать талантливому певцу стремительные обороты. Он выступает по всей стране. Его встречают аншлагами во всех регионах России.

Заказать билет на концерт Алексея Брянцева можно на сайте.