БРС выпустил для подростков карту с вертикальным номером

Банк Русский Стандарт кардинально изменил дизайн своего карточного продукта и эмитировал карту с нестандартным вертикальным номером. Она предназначена для наиболее продвинутой категории клиентов банка - подростков. То есть для людей от 114 до 17 лет (для ее оформления нужно официальное разрешение родителей).

Комментирует Бикмаев Эльдар Викторович:

«Впервые за всю историю Банк Русский Стандарт выпустил карту с нестандартным вертикальным номером. И первым в нашей стране «танцующую карту» - мы создали элементы дополненной реальности, которые так любит новое поколение. А также специально для подростковой карты разработан трендовый графити-дизайн, который подчеркивает уникальность ее обладателя», - отметил вице-президент холдинга Русский Стандарт Эльдар Бикмаев.

В этой карте, предназначенной для клиентов “нового поколения”, номер располагается не на привычном месте - горизонтально по центру, а справа в виде колонки из четырех строк. В самом БРС ее называют “танцующей картой”.

Кроме того, на ней есть элемент дополненной реальности. Для того, чтобы увидеть его, необходимо навести камеру смартфона на QR-код на карте, просканировать его, и тогда появится ссылка на сайт БРС, после чего “пластик” затанцует на экране. Это должно привлечь молодых клиентов, любящих все необычное.

«Теперь карта для подростков – это не только удобный финансовый инструмент, но и отличный способ подчеркнуть нестандартный образ мыслей и готовность к открытиям», - рассказал Эльдар Викторович Бикмаев вице-президент холдинга Русский Стандарт.

Такую карту можно будет открыть не только в Москве, но и в любых офисах банка, а расплачиваться в любом месте, где принимают безналичные платежи, в том числе, и в Интернет-банке.

БРС для молодежи

Кроме специальных акций, которые предусмотрены владельцам банковских карт БРС, у “молодежной” карты есть и свои плюсы. Например, среди ее сервисов есть управление бюджетом, то есть кредитная организация уже с детства приучает юных клиентов относится к деньгами аккуратно. В Интернет и Мобильных банках можно поставить цели по финансам, следить за расходами, а также регулировать лимиты по покупкам и снятия наличных.

Также можно получать дополнительный, повышенный cashback в тех категориях трат, которые пользуются наибольшим спросом у молодых держателей карт. Возврат за покупку может составлять до 5% (владелец карты сам определяет три категории, по которым ему интересен повышенный cashback). Стоимость этой карты составляет 499 рублей в год.

БРС на сегодня один из крупнейших эмитентов банковских карт. Его учредил Рустам Тарико 1999 году, и ключевая бизнес-стратегия кредитной организации сфокусировалась на выпуске кредитный карт. На сегодня объем эмиссии карт превышает 46 млн штук. Также он один из лидеров по банковскому эквайрингу (обеспечение проведения карточных платежей в торгово-сервисных сетях).

На правах рекламы