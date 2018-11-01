Частная компания «Росконтроль» манипулирует спросом на продукты питания

Частная компания «Росконтороль», маскируясь под государственную структуру, проводит исследования с сомнительными результатами

В России проверкой качества товара занимаются две организации – «Роскачество» и «Росконтроль». Разница не только в результатах их исследований, но и в том, что первая – государственная компания, учреждена Минпромторгом, а вторая к госпроверкам отношения не имеет - частная компания с плохой репутацией.

Как сообщает «Комсомольская правда», «Роскачество» в разных магазинах покупает несколько десятков одинаковых товаров одного производителя, отправляет их по разным лабораториям, а потом подводит итоги на основании всех тестов. А «Росконтроль» берет с полки 3 - 4 пачки товара, отправляет ее в лабораторию, в конце делает вывод о качестве всего производства на основе, по сути, единственной пробы.

«Мы осторожно относимся к выводам, сделанным на основе одного измерения. Для подведения каких-то итогов надо знать размер партии, все образцы должны быть из одной поставки, необходимо учитывать условия хранения на полке. У нас нет данных, соблюдает ли эти условия «Росконтроль», цитирует «КП» завлабораторией технохимического контроля Института молочной промышленности Елена Юрова.

Еще в сентябре 2016 года Арбитражный суд Москвы постановил, что «Росконтролю» надо поменять название. Без разрешения Минюста частные организации не могут использовать полные или сокращенные наименования органов власти, субъектов страны («Рос», «Мос», «Гос» и так далее). У «Росконтроля» такого разрешения нет. Но компания придумала, как сохранить узнаваемое имя. Юрлицо переименовали в «Агентство рк-медиа». И теперь «Росконтроль» - это название «сетевого издания», учрежденного агентством.

«Организация трактует само понятие фальсификата в противоречии с российским законодательством, а по протоколам испытаний невозможно установить, где и в каких условиях отбирались пробы», - говорится в письме Роспотребнадзора.

Компании, продукция которых по утверждению «Росконтроля» плохого качества, подавали на эту сомнительную фирму в суды и выигрывали их. Среди них «Сады Придонья», «Дикси», «Королевская вода», Gulliver.

Кстати, исследования «Росконтроль» проводит только за деньги. В компании и не скрывают, что существуют за счет потребителей.

«Подтвердить качество продукции можно только через испытания в лабораториях. Если вы что-либо производите, то будьте добры подтверждать качество и безопасность своей продукции, как того требует закон, и это стоит денег, и оплачивает их заявитель. Сейчас нам заказывают проведение проверок разные организации. В ближайшее время мы планируем расширить сравнительные испытания продукции для потребителей и ввести систему платной подписки. Всем же интересно узнать реальное качество того, что мы с вами покупаем, какие товары хорошие, а какие нет», - описал «Комсомолке» схему заработка компании глава «Росконтроля» Вадим Гитлин.

И все же идея же оплаты тестов самими потребителями выглядит сомнительно. Ведь уже есть «Роскачество», публикующее результаты проверок абсолютно бесплатно.