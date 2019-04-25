Сегодня 10:18
Челябинцы услышат солистов хора Грузии «Басиани»
Патриарший хор Грузии «Басиани» 20 мая выступит на сцене Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова.
Солисты хора – певцы из традиционных певческих династий, которые начинали свой творческий путь в местных детских фольклорных коллективах. Они виртуозно владеют различными техниками исполнения и особенным артистизмом.
В программе челябинского концерта прозвучат грузинские и русские духовные песнопения, грузинские народные песни в сопровождении национальных грузинских инструментов, а также русские народные песни. Будет исполнено множество мировых шедевров хоровой музыки.
Заказать билеты можно на сайте.