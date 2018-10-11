Челябинск, конная полиция на страже твоего настроения

В Челябинске к премьере нового сериала «Конная полиция» на ТНТ появился стратегический запас сена и конь-полицейский.

Увлекательное приключение коня-полицейского увидели сотни горожан. Конь-полицейский патрулировал улицы города и дежурил в краеведческом музее, где выписал штраф метеориту за то, что тот напугал горожан в феврале 2013 года.

А всем, кто пришел в субботу в ТРК Алмаз, подарили модные фото на фоне сена и статных жеребцов. Акция завершилась передачей стратегического запаса сена символу города Челябинска— верблюду, который с удовольствием будет жевать сено за просмотром нового сериала «Конная полиция».

ТНТ радует своими интересными акциями и конкурсами не первый раз, а вот комедия «Конная полиция» – новый проект с Артуром Смольяниновым в главной роди. Он играет дерзкого и самоуверенного полицейского Волкова, которого жизненные обстоятельства превратили в ментавра в седле. Попав в конную полицию за сбитую зебру и свои бесчинства на службе, Волков открывает дивный, чудный мир, в котором один за всех и все за одного, а судьба и Родина едины.

Смотри по будням, в 20:00, на ТНТ премьеру нового сериала «Конная полиция».

Фото: ТНТ