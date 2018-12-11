Что следует знать о выборе спецмашин МТЗ

Каждому известно, что специализированная техника должна отличаться надежностью. В особенности жёсткие требования предъявляются к таким агрегатам, как трактора – возможность выполнять работы в сложнейших условиях, несложность монтажа оснащения и легкость эксплуатации, конструктивная надежность. Распространённый и широко популярный трактор белорусского производителя МТЗ считается для сегодняшней агропромышленности тем самым мощным агрегатом, который уверенно занимает одну из лидирующих позиций по спросу современных потребителей.

Ни для кого не является секретом, что многочисленные хозяйства и частные фермеры работают на старых тягачах, которые неспособны полностью работать качественно, без сбоев, а также технических вмешательств, что не лучшим образом отражается на качестве и сроках выполнения работ. Предлагаемые белорусским производителем МТЗ 320, МТЗ 622, МТЗ 1221, МТЗ 82 и другие трактора в полной мере отвечают техническим требованиям и способны осуществлять всевозможные виды работ с полнейшей отдачей, не создавая неприятных сбоев в рабочем процессе, при любых погодных условиях.

Особенности выбора спецтехники МТЗ

При осуществлении различных сельскохозяйственных, а также полевых работ значимо, чтобы спецтехника находилась в исправном состоянии и смогла выполнить все поставленные перед ней задачи. Вот почему при подборе моделей МТЗ (МТЗ 320, 82, 1221 и прочее) важно принимать во внимание следующие теххарактеристики и эксплуатационные особенности:

силовой спецагрегат должен работать на дизтопливе, в нем также должна присутствовать система охлаждения жидкости, а номинальный эксплуатационный ресурс должен равняться восьми- десяти тысячам моточасов;

присутствие сзади расположенной трёхточечной сцепки, а также вала контроля мощности, которые обеспечивают установку навесного оснащения;

присутствие гидравлической спецсистемы с распределительным гидроустройством – подобная система гарантирует подсоединение фронтальных погрузчиков, а также сцепки, навесного оснащения разнообразных видов;

мощная несущая рама;

наличие перспективы подключения и выключения полного привода;

наличие перспективы блокировки междуколесного дифференциала – такая блокировка требуется при перемещении по бездорожью;

присутствие фаркопа, куда подсоединяется транспортируемое прицепное устройство.

Компания-производитель предлагает также такие спецмашины, как снегоуборочная техника, коммунальные и дорожные машины и многое другое. Такие агрегаты помогают человеку справиться с внушительными объёмами в уборке, поливе и прочих работах.

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