День рождения «под ключ»

Одним из самых долгожданных праздников в году для ребенка, несомненно, является его день рождения. День рождения объединяет друзей и родственников, это время крутых подарков, искренних слов, смеха и радости. Но для мам и пап - это время хлопот. Без паники! Организацию важного и ответственного праздника берет на себя семейный парк развлечений "Мегалэнд".

Детские парки развлечений «Мегалэнд» сделают день рождения вашего ребенка именно таким, о каком мечтает сам виновник торжества!

Любимые персонажи и сказочные герои, множество сценариев, разнообразное меню для детей и родителей, праздничное украшение шарами и множество дополнительных услуг, которые сделают ваш праздник ярче и веселее, разнообразные варианты детского праздника на любой вкус!

Поздравление по одному из уникальных сценариев, специально разработанных. Самые популярные персонажи мультфильмов и комиксов, игры и конкурсы вместе с любимыми героями.

С семейным парком развлечений не нужно думать о помещении, программе праздника и угощениях — всё это можно получить в одном месте. Вы отдыхаете и наслаждаетесь, а организацию праздника «Мегалэнд» берет на себя. И особенно порадует родителей цена — всего 2300 рублей за праздник "под ключ".

День рождения в «Мегалэнд» — это уже готовые варианты праздника с уникальными и актуальными сценариями, которые понравятся детям абсолютно всех возрастов, также безопасные, современные и отлично оборудованные зоны для развлечения.

Подарите ребенку День рождения мечты, который доставит массу положительных эмоций и заряд позитива!

«Мегалэнд» в КРК «Мегаполис»:

Свердловский пр. 51а, телефон: 247-45-45.

«Мегалэнд» в РК «Этаж»:

ул. Молдавская, 16 (3 этаж), телефон: 211-65-67.

«Мегалэнд» в торговом городе «Алмаз»:

Копейское шоссе, 64 (3 этаж), телефон: 210-11-11.

«Мегалэнд» в ТРК «Родник»:

ул. Труда, 203 (3 этаж), телефон: 216-16-36.

chel.megalandpark.ru