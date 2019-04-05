Дети играют, родители отдыхают: где провести тематический день рождения

Семейный парк развлечений «Мегалэнд» поможет весело и интересно отметить детский День рождения в кругу друзей. Позвольте вашему ребенку окунуться в сказочный мир анимационных программ или пройти захватывающий квест с героем любимого мультфильма.

Парк развлечений «Мегалэнд» предлагает Вам отвлечься от забот и заказать организацию детского дня рождения «под ключ». День рождение в семейном парке-это прекрасная возможность развлечься и подарить детям незабываемые впечатления и неподдельный восторг. Всё, что от вас требуется-хорошее настроение и готовность к развлечениям и играм без остановки!

В семейном парке не нужно думать о помещении, программе праздника и угощениях — всё это можно получить в одном месте. Вы отдыхаете и наслаждаетесь, а организацию праздника «Мегалэнд» берет на себя. И особенно порадует родителей цена — всего 2300 рублей за праздник "под ключ".

День рождения в «Мегалэнде» — это уже готовые варианты праздника с уникальными сценариями, где любимые герои в реалистичных костюмах помогут погрузиться в сказку. Зажигательные и артистичные ведущие найдут подход к любому ребенку. И, конечно, безопасные, современные зоны для развлечения, которые подойдут даже малышам.

Супервыгодный детский День рождения и море впечатлений ждут в семейном парке развлечений «Мегалэнд».

«Мегалэнд» в КРК «Мегаполис»:

Свердловский пр. 51а, телефон: 247-45-45.

«Мегалэнд» в РК «Этаж»:

ул. Молдавская, 16 (3 этаж), телефон: 211-65-67.

«Мегалэнд» в торговом городе «Алмаз»:

Копейское шоссе, 64 (3 этаж), телефон: 210-11-11.

«Мегалэнд» в ТРК «Родник»:

ул. Труда, 203 (3 этаж), телефон: 216-16-36.

Сайт - chel.megalandpark.ru