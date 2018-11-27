Директор Tele2 – предпринимателям: К горячему сердцу добавьте холодный ум, и это даст еще больше добра и пользы

Социальное предпринимательство, которое еще до недавних пор было мало развито в России, постепенно начинает набирать обороты. В стране появляются предприниматели, которые искренне готовы сделать целью своего бизнеса решение различных социальных проблем в сфере детства, и на этот счет у них есть свои инновационные и перспективные идеи и бизнес-планы. Надо только предоставить им возможность для удачного старта. И тут на помощь готовы прийти фонд «Навстречу переменам» и его партнеры, в частности мобильный оператор Tele2, который поддерживает социальное предпринимательство с 2012 года.

Фонд «Навстречу переменам» ежегодно проводит Всероссийский конкурс социальных предпринимателей. На прошлой неделе в Москве подвели его итоги.

«С одной стороны, сегодня в России социальное предпринимательство пока неизведанная материя и мы во многом прокладываем путь будущим поколениям, - отметил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. – Я горжусь тем, что мы развили идею, которая была в компании еще со времен шведских акционеров, вывели ее на новый уровень, поставили на конвейер, который будет давать все больше результатов».

Уже сегодня 75-80 процентов бизнеса, который в предыдущие годы был поддержан фондом и его партнерами, до сих пор существует и развивается. «Это реальные социальные стартапы, которые уже выросли и стали полноценным бизнесом», - подчеркнул глава Tele2.

С другой стороны, отметил Сергей Эмдин, каждый вложенный в социальное предпринимательство рубль приносит больше пользы, чем вложенные в стандартную благотворительность средства.

Председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин также уверен, что наиболее эффективная социальная ответственность предпринимателей – помогать тем, кто умеет нести добро и создавать постоянно работающие и, как минимум, самоокупаемые проекты.

Эффект поддержки

Поддержка социального предпринимательства, реализуемая фондом «Навстречу переменам» при содействии ряда компаний, дает ощутимый эффект. С 2012 года удалось изменить к лучшему жизнь более 330 тысяч детей и подростков. За период с января по сентябрь 2018 года поддержку социальных предпринимателей, участвовавших в конкурсе, получили 67 тысяч 732 ребенка.

Конкурсанты-2018

В этом году на конкурс подали заявки 298 социальных предпринимателей из 64 регионов России. Сергей Эмдин отметил, что на конкурс было представлено много перспективных идей от болеющих за свое дело предпринимателей. Но минус их проектов в том, что на первоначальном этапе они еще недостаточно были проработаны с точки зрения бизнеса. «Мы хотим получить социальную идею по решению проблем людей, но это должна быть бизнес-идея. Это не просто посыл – дайте мне деньги, и я решу проблему», - объяснял суть отбора проектов Сергей Эмдин.

Из общего числа поступивших заявок волонтеры Tele2 отобрали 126 наиболее перспективных проектов. В волонтерских чтениях приняли участие 68 сотрудников компании. «В Tele2 в эту историю вовлечены сотни менеджеров самой разнообразной направленности. Мы их не мотивируем деньгами, им просто интересно помогать участникам конкурса. Собственные знания в области большого бизнеса они могут переложить на маленький бизнес с социальным фокусом», - рассказал Сергей Эмдин.

На втором этапе заявки оценивали 28 экспертов - сотрудники фонда «Навстречу переменам» и экспертный совет из представителей других организаций. Они определили 51 лучшую работу.

Полуфиналисты прошли обучающие семинары и смогли грамотно доработать социальную и бизнес часть свои проектов с учетом знаний, полученных от успешных бизнесменов и управленцев в «бизнес-инкубаторе». «Те идеи, которые пока еще неразвиты с точки зрения большого бизнеса, в инкубаторе могут стать по-настоящему успешными, - подчеркнул Сергей Эмдин. - Задача - не просто дать деньги на хорошую идею, а чтобы каждый выделенный рубль дал максимальный эффект и решил максимальное число социальных проблем. Для этого и нужно создать бизнес, который будет самоокупаемым».

Финалисты

В финал прошли 10 проектов из 9 регионов России. Десятка финалистов представила свои бизнес-идеи 22 ноября в Москве.

1. Елена Максимова и Павел Максимов (Тула). Подготовка детей с нарушениями слуха к ЕГЭ.

2. Надежда Калинина и Ольга Тверская (Пермь). Помощь особым детям в освоении социокультурных пространств.

3. Александра Фешина (Москва). Помощь родителям при потере ребенка во время беременности, родов или в первые месяцы его жизни.

4. Юрий Мосенжник (деревня Шутово, Псковская область). База отдыха и ретрит-центр для семей с особыми детьми.

5. Александрина Хаитова (Екатеринбург). Виртуальная служба социального и психолого-педагогического сопровождения семей с детьми с ограниченными возможностями, доступная даже в удаленных населенных пунктах.

6. Елена Яремина и Михаил Шалепо (Санкт-Петербург). Образовательно-просветительская программа обучения навыкам первой помощи.

7. Марина Струльникова и Андрей Редькин (Ульяновск). Адаптивная платформа дополнительного образования с элементами геймификации для детей 6-10 лет.

8. Алексей Соколов и Вероника Копосова (Новосибирск). Приложение для повышения уровня культуры и знаний у глухих людей.

9. Ксения Зарицкая и Елена Мандрик (Москва, Екатеринбург). Онлайн-платформа по развитию навыков поведения в экстренных ситуациях для родителей и детей.

10. Ирина Белозерова (Архангельск). Специальная шерстяная продукция для недоношенных детей «Шерстяная терапия».

Жюри

Финалистов оценивало компетентное жюри конкурса, в состав которого вошли семеро взрослых и пятеро детей. В списке взрослого жюри генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, директор по стратегическому планированию Tele2 Светлана Скворцова, председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин, председатель совета директоров РБК Анна Тюшкевич, генеральный директор и президент международной вещательной компании Viasat World Ирина Гофман, директор международного фонда Reach for Change Софья Брейтхольц, председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам» Татьяна Бурмистрова.

Были заслушаны презентации всех 10 проектов, а авторам пришлось ответить на многочисленные вопросы не только от членов жюри (дети были также очень активны), но и других заинтересованных участников мероприятия.

Победители

Заслушав всех финалистов, жюри приняло решение признать победителями пять проектов:

• Ирина Белозерова с проектом «Нейроворсинки».

• Елена и Павел Максимовы с проектом «В тишине».

• Алексей Соколов с проектом «Жестовый код».

• Александра Фешина с Фондом «Свет в руках».

• Юрий Мосенжник - база отдыха и ретрит-центр для семей с особыми детьми.

Ирина Белозерова рассказала, что ежегодно в большинстве регионов страны порядка 10% детей рождаются недоношенными. В Москве и Санкт-Петербурге число недоношенных достигает 20%. Большинство из них имеют отклонения в физическом и психологическом развитии, по разным источникам от 10-20% таких детей приобретают инвалидность. Чаще всего мамы недоношенных детей в области не получают в роддоме психологической помощи и находятся в стрессовом состоянии. Ирина предложила проект, который позволит помочь семьям, столкнувшимся с этой непростой ситуацией. Для недоношенных детей нужно шить специальные комплекты из шерсти и шелка (валеночки, шапочка, нагрудник, плед, в разработке – специальные коконы). Они, благодаря свойствам натуральных материалов, будут оказывать стимулирующее и лечебное воздействие. Кроме этого, предлагаются механизмы психологической поддержки родителей в виде: «SOS-блокнота» с поддерживающими текстами и практическими заданиями по нейрографике; личные консультации сертифицированных специалистов, вебинары.

Елена и Павел Максимовы отмечают, что более 80% неслышащих людей работают на невостребованных профессиях из-за плохой подготовки в школе - учителя преподают по устаревшим методикам, не знают русский жестовый язык (РЖЯ).

Им не понаслышке знакомы проблемы, с которыми сталкиваются дети с нарушениями слуха во время учебы (в их команде есть глухие из Тулы и Новосибирска). Ребята создали тестовую версию программы для подготовки неслышащих детей к ЕГЭ по базовой математике. За полгода курс прошли 40 глухих, 15 из них выбрали и сдали ЕГЭ на положительную оценку. Коррекционная школа Казани по их программе обучает глухих 10-11 классов. Их команда готова создать программы для подготовки неслышащих детей к сдаче ЕГЭ и вступительным экзаменам в ВУЗ с использованием РЖЯ по 9 предметам.

Алексей Соколов отметил, что большинстве учреждений культуры среда не адаптирована под потребности неслышащих: в них нет специальных гидов, владеющих русским жестовым языком (переводчик с жестового языка – услуга платная). И неслышащие люди, в том числе, дети и подросткы, испытывают трудности при посещении музеев, выставок и других учреждений культуры.

Команда Соколова предлагает выставить QR-коды у экспонатов в музеях и на выставках. С помощью смартфона и специального приложения можно будет делать скан QR-кода и получить видеоролик на жестовом языке. Можно создавать видеоролики на жестовом языке с участием неслышащих детей. В перспективе планируется внедрение QR-кодов в учебниках, методических пособиях, книжках для неслышащих детей.

Александра Фешина рассказала, что в 2016 году ежедневно в России гибло 475 детей во время беременности, в родах и в течение 28 дней после рождения. Из-за отсутствия профессиональной поддержки мамы и папы этих малышей переживают длительные и тяжелые депрессии, которые ведут к распаду семей, отказу от деторождения, невротизации старших и/или последующих детей. Страдают также и ребятишки, потерявшие брата или сестру.

Финалистка предложила проект по психолого-информационной и медико-социальной поддержке семей после утраты. По ее мнению, программы поддержки помогут наладить эмоциональный контакт в паре и их вовлеченность в развитие своих старших детей. Проект привлечет внимание общества к проблеме. Фонд «Свет в руках» создаст группы поддержки родителей в городах с населением более полумиллиона человек.

Юрий Мосенжник – отец ребенка с аутизмом. Он рассказал, что 70% семей с особыми детьми недовольны качеством отдыха в санаториях и отелях (многие в нашей стране сталкиваются с негативным отношением окружающих к таким детям). Юрий сам неоднократно сталкивался с проблемами во время прогулок с ребенком на детских площадках, обучения его в школе, поездок на отдых Тогда у него возникла идея создать свою комфортную территорию для отдыха таких семей. Он построил базу отдыха вдали от крупных населенных пунктов в тихом, экологически чистом месте и создал все условия для комфортного отдыха семей с особыми детьми.

Помещение и территория базы отдыха предоставляются в посуточную аренду, все оборудование, посуда, белье включены в стоимость. Клиентов пока ищут в социальных сетях, а потом по мере развития он может стать самоокупаемым. Этот проект можно распространить и на другие территории, построив или реконструировав существующие базы отдыха для принятия семей с особыми детьми.

Гранты и иная поддержка

Все пятеро победителей получат от фонда «Навстречу переменам» грант в размере 1,2 миллиона рублей на реализацию своих проектов. При этом всем 10 финалистам окажут информационную поддержку и предложат принять участие в программе профессионального развития «Инкубатор», которая длится от 1 до 3 лет.

Генеральный директор Tele2 рассказал, что лично ему больше всего приглянулся проект из деревни Шутово: «Несмотря на то, что я по основной своей сфере деятельности представитель цифровой экономики, мне понравился проект с домом отдыха – маленький, конкретный и очень понятный проект с хорошим бизнес-планом и четким пониманием, откуда будут браться деньги и что там будет происходить».

Сергей Эмдин пояснил, что победителям не придется возвращать полученные деньги. «Но им нужно будет отчитаться, на что они были потрачены, так как это целевой грант», - уточнил гендиректор. По его словам, обычно победители направляют полученные деньги на реализацию своего бизнес-проекта, начиная с оперативных и заканчивая капитальными затратами.

По словам Сергея Эмдина, в прошлом году Tele2 запустили цифровую платформу, которая дает возможность абонентам компании принять участие в формировании грантового фонда, перечисляя деньги со своего мобильного счета. Для этого нужно подключить «благотворительный» сервис. За девять месяцев 2018 года собрано несколько миллионов рублей. Все собранные средства дополнительно направлены на поддержку социальных инициатив.

Пожелания

Григорий Березкин подчеркнул, что каждый из финалистов идеально подходит под образ настоящего, глубокого и искреннего предпринимателя: «И таким, как вы, приятно помогать и быть для вас полезным. Если вы делаете правильное дело, деньги к вам придут автоматически.

Григорий Березкин также обратил внимание на проект Ксении Зарицкой и Елены Мандрик, которые предлагали создать академию семейной безопасности. Проект не вошел в финал этого конкурса, но может быть реализован при поддержке страховых компаний.

Авторы отмечают, что ежедневно в мире от травматизма погибают более 2 тысяч детей, еще больше остаются инвалидами после полученных в результате несчастных случаев травм. По данным ВОЗ с помощью проверенных мер ежедневно можно предотвращать порядка 1000 случаев смерти детей. Академия семейной безопасности может помочь в решении проблемы. Предлагается разработать мобильное приложение для детей и родителей, которое выработает навыки поведения в опасных ситуациях (мошенники в социальных сетях, отравление бытовой химией, неубранные в аптечку лекарства и т.д.). Приложение разрабатывается с учетом возрастных особенностей в игровой форме. Предлагается проводить тренинги для всей семьи по отработке навыков безопасного поведения.

Говоря о вариантах получения финансовой поддержки для реализации данного проекта, Григорий Березкин отметил, что есть страховая медицина и нужно внедрить специальные механизмы. Например, для тех, кто прошел курсы оказания первой помощи, страховка может быть дешевле. Поэтому надо обращаться в том числе к страховым компаниям.

Сергей Эмдин пожелал социальным предпринимателям, которые уже задумались о новых проектах, «к своему горячему сердцу добавить холодный ум, который позволит дать еще больше пользы и создать больше добра».