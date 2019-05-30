Для чего нужна лицензия ГИОП?

Лицензия ГИОП – это официальный документ, который дает право на проведение реставрации и реконструкции памятников. Раньше выдачей этого документа занималась служба федерального значения Росохранкультура. На протяжении последних 8 лет выдачей лицензий занимается Министерство Культуры. Наличие этого документа – условие, при выполнении которого организации допускаются к проектированию, реставрации и реконструкции памятников, включенных в наследие страны.

Всестороннее содействие в оформлении допуска в соответствии с требованиями действующего законодательства оказывает АО «РИНФИН» https://www.rinfin.ru/. Штат компании представлен опытными сотрудниками, которые оказывают услуги по следующим направлениям:

консультирование клиентов по вопросам получения лицензии установленного образца. Помимо развернутых ответов на любые вопросы, заказчик получает бесплатно проверку 3 сотрудников, прошедших аттестацию;

проверка документов или формирование пакета «под ключ»;

помощь в прохождении аттестации реставраторов в Министерстве Культуры;

поиск и официальное оформление в штат сотрудников нужной квалификации.

Если есть штатные сотрудники, подготовка которых не соответствует установленным требованиям для получения лицензии, для них организовываются курсы по повышению квалификации https://www.rinfin.ru/licensing/licence_of_rosohrankultury/kursi-povisheniya-kvalifikatsii-po-restavratsii. Они проводятся очно и заочно, поэтому воспользоваться представленной возможностью могут реставраторы и организации из любого региона страны. При дистанционной форме обучения расписание занятий подбирается персонально для каждого мастера.

Какие преимущества дает лицензия ГИОП

Лицензия ГИОП - важный документ. Для его получения есть несколько причин:

документ позволяет расширить область деятельности в сфере реставрации и спектр оказываемых услуг;

юридические лица могут участвовать в тендерах. Заказчики доверяют исполнителям, которые подтвердили свой профессионализм при прохождении аттестации Лицензия – это официальное подтверждение того, что сотрудники конкретной компании готовы выполнить качественно работу любой сложности;

лицензия дает допуск к проектированию и реставрации памятников, включенных в наследие страны.

Дополнительная информация представлена на официальном сайте компании rinfin.ru.