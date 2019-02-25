Единственный концерт Алексея Архиповского в Челябинске

В Челябинской филармонии 25 марта состоится концерт балалаечника-виртуоза Алексей Архиповского

Универсальный музыкант, свободный от стилевых и жанровых рамок, Архиповский – желанный гость на фестивалях классической, этнической, фольклорной и джазовой музыки, а также на концертных площадках, число которых стремительно растет, как в России, так и за рубежом.

В 2011 году виртуоз попал в российскую книгу рекордов в номинации «лучший в мире балалаечник». Его нередко сравнивают с Паганини или Хендриксом – музыкантами, которые перевернули сознание слушателей, заставив по-новому взглянуть на возможности скрипки и гитары. Архиповский также создал другой стиль игры на балалайке, совмещая аутентичные, гитарные и свои оригинальные приемы извлечения звука с революционным новшеством – «электрификацией» инструмента.

Балалайка, с которой Алексей будет выступать в Челябинске, принадлежит легендарномумастеру по изготовлению музыкальных инструментов С.И. Налимову. Изготовленная в 1915 году, она стала предпоследним инструментом мастера. Эта балалайка была выкуплена Алексеем в 2016 году у коллекционера из Германии.

Для своего концерта в Челябинске Архиповский подготовил специальную программу, в рамках которой он исполнит как хорошо полюбившиеся слушателю композиции, так и абсолютно новые произведения.

«Архиповский – смесь гитарных богов Стива Вая и ДжеффаБэка, и это на традиционном треугольном и 3-х струнном русском народном инструменте. Его техника захватывает дух, его звук всеобъемлющ. Яркая выразительность в его трактовке традиционных вещей вызывает «мурашки по коже», – отозвалась голландская газета «DeVolkskrant» о выступлении Алексея Архиповского на JazzZomerFietsTour (Гронинген, август 2006).

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