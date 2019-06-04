ЭДЖЕКТОР ДЛЯ ТЕЛЕФОНА

Для чего смартфону эджектор

Сейчас у каждого точно больше одного телефонного номера, а у большинства – больше двух. Поэтому не спасают даже двухсимочные аппараты, не говоря уже об односимочных, карточки в телефоне время от времени приходится менять. Для устройств, в которых эта функция реализована с помощью выдвижного лотка, существует специальный ключик – эджектор (edgector).

Пользоваться им вполне просто. Берём за колечко или овал и тонкий шип вставляем в дырочку, что расположена в непосредственной близости от слота для сим-карты. Вставляется обратно слот без помощи ключика, поэтому после одного нажатия об эджекторе легко забыть. Так они и теряются.

Запасные эджекторы

После потери телефонного ключа проходит некоторое время, до следующей замены карточки, прежде чем пользователь вспоминает о необходимом инструменте. К тому времени что-то предпринимать уже поздно и об эжекторе, который шёл в комплекте с телефоном можно позабыть. Даже если он и лежит в коробочке смарта вместе с инструкцией и гарантией, где вы, а где он. Приходится оглядываться по сторонам в поисках приспособления, готового заменить фирменную скрепку.

Кстати, о скрепках. Неплохое решение – разогнуть стальную скрепку и ею надавить срытый рычаг в недрах телефона. Также можно поискать тонкую булавку, швейную иголку и даже заточить зубочистку, но этот вариант не рекомендуется ввиду того, что зубочистки ломаются. Особенно кончик, который может намертво застрять в дырочке, вызвав тем самым незапланированную разборку корпуса.

Tinkoff edgector

Купить заводской эджектор (edgector) возможно, но проблематично, скорее получится бесплатно выпросить на минутку у консультанта в салоне мобильной связи. Неужели трудно было положить такой пустяк в каждый стартовый пакет? Покупаешь симку, значит, тебе этот инструмент может понадобиться. Как консервный ключ к консерве – открыть без него можно, но придётся извратиться. Один только Тинькофф Мобайл отнесся с пониманием к проблемам своих клиентов и презентовал в конвертике стартового стильный и удобный эжектор для симкарты. Кстати, там есть еще и прикольные наклейки.

Вся Россия с Тинькофф Мобайл

Понятно, что не одной только скрепкой для симки – эджектором – может похвастаться оператор Тинькофф Мобайл. Справедливый подход к клиенту виден во всём и начинается он с того, что у провайдера отсутствует такое понятие как внутренний роуминг и деление на регионы. Куда бы и откуда ни потребовалось позвонить, тариф будет ровно такой же, как в домашнем регионе (кроме Крыма и Севастополя).

Связь между абонентами Тинькофф Мобайл просто не тарифицируется, минуты в пакет покупаются только для звонков на номера других операторов. И что еще приятнее – мобильные и городские номера так же не отличаются друг от друга по тарификации. Можете воочию убедиться на сайте оператора https://www.tinkoff.ru/mobile-operator/.

Лояльность достигает того, что минуты можно вовсе не покупать, ограничившись, к примеру, только интернетом. Но звонки доступны всё равно, правда уже по 2,9 рубля за минуту.

Об интернете и безлимите

Полный безлимит на интернет у Тинькофф Мобайл стоит 999 рублей за 30 дней. И за эти деньги клиент получает наивысшую технически возможную скорость связи в течение всего периода. Без любых ограничений! Знакомая картина, когда бодро стартуешь первые дни с «безлимитом» какого-нибудь ушлого оператора, а потом скорость проседает до черепашьей, поскольку исчерпан некий предел? Причём об ограничениях писали со звёздочкой и мелким шрифтом. Такого с Тинькофф Мобайл не будет.

Есть у этого провайдера и более дешёвая альтернатива полному безлимиту. Дело в том, что для приложений можно недорого покупать неограниченный трафик. Если много смотришь Ютуб, будет разумным за 159 рублей (цены даны для Краснодарского края) оформить безлим для видео-хостингов, а поклонникам Спотифай и Яндекс.Музыки пригодится безлим для музыки за 59 рублей. То же существует для социальных сетей и мессенджеров.

И совсем хитрый финт заключается в том, чтобы купить за 399 рублей 25 гигабайт трафика и получить анлим на мессенджеры, соцсети, музыку и видео всего по 1 рублю.