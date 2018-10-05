Евгений Гришковец выступит в Челябинске с «Предисловием»

Евгений Гришковец 20 ноября покажет в Челябинском театре драмы «Предисловие» к своему новому роману «Театр отчаяния или отчаянный театр».

Эта книга – биографическая история, но главным героем романа является не человек или не столько человек, как призвание, движущее и ведущее человека к непонятой человеку цели.То, что актер задумал на сцене, будет не творческим вечером и не рассказом о том, как то весело, то сложно был написан роман. Это будет спектакль под названием «Предисловие к роману».

«В наступившем году я подошёл к завершению написания романа «Театр отчаяния или отчаянный театр». Над этой книгой я работаю уже третий год и она вытеснила все другие замыслы и идеи. Сейчас родился сценический образ предисловия к роману. Я понял, что хочу и обязательно сделаю сценическое предисловие к книге», – признался актер.

В этом спектакле он расскажет о таинственном процессе возникновения литературы и литературного образа, который появляется из фактической биографии и из истории повседневности. Этот спектакль будет во многом посвящён чудесному и при этом очень тревожному, а порой и страшному процессу воспоминаний.

«Я хочу на сцене рассказать и показать то что происходит с человеком, уходящим в прошлое… Каким он в свои воспоминания уходит, а каким возвращается.А ещё я хочу сделать на сцене то, с чего я когда-то начинал свою сценическую деятельность и то, чего почти тридцать лет на сцене не делал».

Купить билеты на спектакль «Предисловие» можно на сайте и в кассах города.