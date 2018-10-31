Фабрика детской мебели Mamka™ ᐈ Стиль. Качество. Комфорт.

☝ Фабрика детской мебели Mamka™ - индивидуальные решения для солидных клиентов ⚡ Дизайн-проекты и реализация детской комнаты под ключ ☎ +7(499)40-40-200

С заботой о детях — уральская мебельная фабрика с семейными традициями покоряет Москву

Фабрика детской мебели МАМКА™ прочно зарекомендовала себя в столице. Среди постоянных покупателей звездные имена — Анна Хилькевич, Андрей Мерзликин, а в числе наград — всероссийская премия «100 лучших товаров года».

Все эти регалии не случайны — компанию отличает трепетный подход к производству. — Гаражное производство заполонило рынок. В первую очередь, такая мебель небезопасна для детей: 30% времени дети находятся во сне. Как минимум, дышат вредными красками, — рассказывает сооснователь компании Артем Подобрянский.

При выборе детской мебели он советует:

Выбирать природные материалы

Обращать внимание на фурнитуру

Проверять сертификаты качества

В МАМКА™ основное сырье для производства — клееный массив краснодарского бука, так называемый евробрус. К выбору фурнитуры бренд подходит ответственно: швейцарское качество. И, конечно же, вся мебель сертифицирована.

Еще один немаловажный нюанс — краска. Используют итальянскую эмаль Renner на водной основе — благодаря добавкам на основе серебра количество бактерий в древесине, согласно испытаниям, снижается на 99,7%.

— Мы щепетильно относимся к здоровью подрастающего поколения, — отмечает Подобрянский. — Лично контролируем все этапы производства. Наша миссия — создавать уютное и безопасное пространство для творческого развития детей. Каждый сотрудник фабрики следует ей. И не потому что так «надо».

глашают в МАМКА™.

На правах рекламы