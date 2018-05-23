Другие фотоальбомы

Фотофест-2018. Открытие. Фото: Валерий Иванов
Посвящение Игорю Бурко. Фото: Валерий Иванов
«Бессмертный полк» Челябинск-2018. Фото: Валерий Иванов
День Победы. Челябинск-2018. Фото: Валерий Иванов
Эстафета. Велогонка. Лыжероллеры. Челябинск-2018. Фото: Валерий Иванов
Маевка. Фото Валерий Иванов
СВЕТЛЫЕ ЛЮДИ-3. Фото: Валерий Иванов
СВЕТЛЫЕ ЛЮДИ-2. Фото: Валерий Иванов
СВЕТЛЫЕ ЛЮДИ. Фото: Валерий Иванов
Фестиваль пельменей-2017 в Челябинске
ПОЗДНИЙ ОКТЯБРЬ. Фото Валерия Иванова
ПОЗДНИЙ ОКТЯБРЬ
Октябрь. Фото Валерия Иванова
Октябрь
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