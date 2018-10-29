Другие фотоальбомы

Фотовыставка к 100-летию ВЛКСМ. Фото: Валерий Иванов
В сентябре. Челябинск-2018. Фото: Валерий Иванов
В День города, Челябинск-2018. Фото Валерий Иванов
Челябинск читающий-2018. Фото: Валерий Иванов
«Урал мастеровой». Фото: Валерий Иванов
«Агро-2018». Челябинск. Фото: Валерий Иванов
Выставка цветов и плодов. Челябинск-2018. Фото: Валерий Иванов
«Победные традиции». Челябинск, 12.06.2018.Фото: Валерий Иванов
Джаз. Челябинск, 03.06.2018 г. Фото: Валерий Иванов
Джаз. Челябинск, 02.06.2018 г. Фото: Валерий Иванов
Джаз. Стрит-парад. Челябинск-2018. Фото: Валерий Иванов
Джаз. Челябинск-2018 Фото: Валерий Иванов
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