Где в Челябинске выбить страйк

С наступлением лета солнца становится всё больше и возникает желание отправиться с семьёй или друзьями провести время активно и с пользой. Для подвижного и весёлого отдыха приглашаем покидать шары в боулинге.

Боулинг в КРК «Мегаполис» имеет в распоряжении восемнадцать дорожек, восемь из которых предназначены для детей и их родителей. Для детской безопасности в наличии специальные ограждения по краям дорожек.

В качестве бонуса к приятному времяпрепровождению «Мегаполис» подготовил акцию «Детский боулинг». Всю неделю по будням с 12:00 до 18:00 — час игры 300 рублей. В выходной с 10:00 до 15:00 — час обойдётся в 420 рублей.

После активного отдыха и в перерывах между выбиванием страйков посетители могут расположиться на мягких комфортных диванах и подкрепиться чем-нибудь вкусненьким из меню. А для большой экономной компании друзей прекрасным выбором будет ночной боулинг с 01:00 по специальному тарифу — 300 рублей за час веселья!

Свердловский пр-т, 51а;

бронирование дорожек по телефону: 247-45-45.

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