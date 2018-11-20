GlobalBusinessForum 2018: таких спикеров в Екатеринбурге еще не было

8 декабря пройдет форум для предпринимателей GlobalBusinessForum. Ярчайшие бизнесмены соберутся в ККТ «Космос», чтобы рассказать о том, как делать глобальный бизнес в регионах. Впервые в Екатеринбурге выступят такие спикеры, как Игорь Рыбаков, Сергей Полонский и многие другие.

Впервые в Екатеринбурге, в большом зале ККТ Космос, пройдет грандиозный деловой форум и бизнес-шоу с участием международных спикеров, миллионеров и миллиардеров, создавших международный бизнес. Участники форума на целый день погрузятся атмосферу успеха и предпринимательства, смогут найти наставников, партнеров и получить мощный толчок для развития своей компании.

РЕГИСТРАЦИЯ

Список экспертов:

- Игорь Рыбаков, долларовый миллиардер, основатель Технониколь, №84 в списке Forbes. Основал Фонда Рыбакова, сделав своей миссией увеличить число предпринимателей в России в 10 раз: «Выбирайте в партнеры лучших – либо бесспорного лидера, либо тех, кто обладает сверхмотивацией».

- Сергей Полонский, эксцентричный международный предприниматель, владелец компании«Potok». Создатель Башни «Федерация», один из самых богатых людей России до кризиса 2008 года. Журнал Forbesназвал его одним из девяти самых необычных предпринимателей России в 2011 году: «Когда говорят в бизнесе «ничего личного» - это ерунда. Когда вы работаете с человеком, вы обязательно должны смотреть ему в глаза, не бояться сказать всю правду. Порой, личностные отношения гораздо важнее самого бизнеса».

- Александр Шульгин, российский предприниматель,медиаэксперт, визионер, венчурный инвестор в медиа- и ИТ-бизнесы.

- Денис Вешкурцев, генеральный директор Сима-Ленд.Он управляет 9000 сотрудниками и продает 600 000 наименований товаров. Это главный человек в крупнейшей в России международной оптовой компании и онлайн-гипермаркета с офисами в Китае: «Когда я провожу собеседование, мне не важен ни опыт, ни образование, мне важен потенциал, и это я уже нюхом чую – общаюсь и смотрю в глаза. Субъективизм? Да, не спорю. Ну а к чему, если не субъективной интуиции, доверять? Только так».

- Антон Писчиков, соучредитель международной компании MOZGO (самая масштабная квиз-игра в мире: 204 города, 16 стран), владелец сети барбершоповBoyCut: «Мы сразу договорились говорить друг другу в лицо всё, что думаем. Это наш ключевой принцип создания сильной команды. В самом начале было непросто: я помню, как мы злились, когда высказывали друг другу про то, как ведём переговоры, как выступаем, как одеваемся. Но через какое-то время поняли кайф: это больно, но так создаётся ощущение настоящего объединения».

- Александр Петров, депутат государственной думы, основатель медицинского холдинга Юнона, предприниматель с 20-летним стажем, снялся в главном фильме про Владимира Путина «Президент»: «Тогда приняли для себя решение построить фармацевтический завод по европейским стандартам. Мы планку тогда поставили очень высоко. Это было прямое вмешательство Владимира Владимировича в то лобби зарубежное, которое давило. Я обычный парень, которому Путин сказал «У тебя есть идеи, парень? Я помогу!»

- Алексей Южаков, основатель двух международных компаний «Promobot»–производство роботов, и «Юникорн» - платформа интернета вещей, IoT: «Моду на инновации давно отменили, а Южаков остается одним из тех, кто ведёт страну в будущее. Основав в Перми стартапPromobot, он делает всё, чтобы родиной роботов была не только Кремниевая долина, но и отечественное «Сколково».

Форум – некоммерческий проект. Целью форума не является получение прибыли. Все вырученные деньги пойдут на программу поддержки предпринимателей. Если вы предприниматель и вам меньше 20 лет, зарегистрируйтесь, и вы получите программу поддержки и менторствана 2019 год от GlobalBusinessForumи Web2win.

Темы форума:

- Управление и лидерство.Амбиции предпринимателя. Роль личного окружения. Как выбирать партнеров для бизнеса. Бизнес-опыт: с нуля до международных контрактов. Работа с людьми - команда мечты.

- Создание глобального бизнеса.Роль основателя в успехе компании. Масштабирование - это идея!Рост и кризисы компании -как пробить «стеклянный потолок»?Законодательные инициативы в сфере бизнеса.

- Цель и смысл бизнеса. Миссия предпринимателя.Трансформация глобальной экономики и образа жизни 2.0.3.5. Что изменится в мире? Какой бизнес выживет? Миссия предпринимателя и принципы успеха бизнеса. Успех это не только деньги.

GlobalBusinessForum . Таких спикеров в Екатеринбурге еще не было!

8 декабря, ККТ «Космос», г. Екатеринбург

Бронь билетов на сайте www.globalbusinessforum.ru

Следите за мероприятием в социальных сетях: Вконтакте, Facebook