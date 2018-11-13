Гражданство Мальты за инвестиции: в чем выгода

Чтобы свободно посещать США, Канаду, Великобританию и Европейский Союз состоятельные граждане СНГ оформляют второе гражданство тех государств, с которыми вышеперечисленные субъекты установили безвизовый режим. Одной из таких стран является Республика Мальта, где европейский паспорт можно получить за инвестиции. Специалисты Migration Group подготовили краткий обзор по вопросам инвестиционного гражданского статуса, предоставляемого этим государством.

Условия приобретения паспорта

Получение гражданства происходит при выполнении иностранным инвестором нескольких условий:

Невозвратный вклад в Национальный Фонд – 650тыс.евро;

Приобретение недвижимости на обязательный пятилетний срок - сумма не менее 350тыс.;

Покупка государственных ценных бумаг, облигаций и пр. также с обязательным сроком владения не менее пяти лет – 150тыс.

Оформление легального статуса обычно происходит за 12-14 месяцев, документы получают все члены семьи, указанные в заявке – безусловно, пройдя проверку на благонадежность и предоставив необходимые сведения о себе. Вложения в недвижимость, ценные бумаги являются возвратными, т.е., средства можно вернуть, продав по окончании пятилетнего периода эти активы. Взносы проходят как пожертвование, понятно, что не каждый согласится купить документы за такую сумму.

На что тратит деньги Фонд

За время существования Фонда, куда поступают взносы вкладчиков, соответствующие активы выросли почти на полмиллиарда евро – при общем балансе полтора миллиарда долларов США, иными словами, более трети всех финансов Фонда составляют именно инвестиционные взносы.

Деньги NDSF (Национальный Фонд экономического, социального развития) расходуются, как правило, при финансировании различных внутренних проектов – например, почти миллион евровалюты потрачен на оборудование для кардиологического отделения, более ста миллионов вложены в государственные облигации и т.д. Свои задачи Фонд сформулировал достаточно четко, несколько лет управление финансами идет именно по данному алгоритму:

Финансирование различных крупных проектов в области образования, правосудия, здравоохранения, внедрения инноваций, научных исследований;

Поддержка общественных инициатив по обеспечению гражданских свобод населения острова, гендерного равенства, верховенства закона, социальной защищенности;

Содействие предпринимательству, бизнес-инициативам, направленным на повышение конкурентоспособности и затрагивающих общественные интересы;

Финансирование деятельности по реформированию управления;

Поддержка общественных инициатив по обеспечению населения жильем, медицинским обслуживанием, социальной защитой.

Список проектов, финансируемых NDSF, достаточно огромен, но понятен непреложный факт – средства направляются для обеспечения лучшего будущего Мальты в целом, а значит, иностранные вкладчики в конечном итоге инвестируют средства в развитие региона, где будут жить они или их потомки, если решат переехать. В этом случае инвестиционные вложения являются вполне оправданными, разумными и окупаемыми.

Есть ли темная сторона

Безусловно изредка возникают коррупционные скандалы, критика мальтийских властей за предоставление легального статуса гражданина некоторым сомнительным личностям, прочие недостатки программы. Учитывая такие нюансы, государственные органы усиливают проверку претендентов на свой паспорт и одновременно проводят реформирование правоохранительной системы.

Но пока остается неоспоримый факт лидерства Мальты по темпам экономического роста в Европе, за 2018г. – более 5%. Остальные европейские показатели не превышают 2,5%. Уровень безработицы в Республике - один из самых низких в еврозоне, можно смело говорить о достаточно устойчивом, развивающимся, перспективном положении мальтийской экономики, а значит – привлекательность для инвесторов остается высокой, несмотря на серьезную конкуренцию по данному аспекту со стороны карибских государств.

Информация предоставлена компанией Migration Group.

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Источник информации - https://migrgroup.com/grazhdanstvo-malty/.

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