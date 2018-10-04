И в гараже, и на таможне

Автолюбителям хорошо знакома такая проблема: когда нужно заглянуть под днище автомобиля, на поиски эстакады или гаража с ямой времени уходит куда больше, нежели на сам осмотр. Кто не задумывался о простом устройстве, которое позволяло бы быстро посмотреть, что там внизу, под машиной! Любители самостоятельно ремонтировать и обслуживать свой автомобиль иногда мастерят самодельные приспособления для осмотра.

Что уж говорить о сотрудниках таможен и пунктов контроля допуска, которым приходятся осматривать десятки автомобилей! И хотя целью их работы является не поиск неисправностей, а обнаружение запрещённых грузов, проблема остаётся той же. Как быстро и удобно осмотреть состояние труднодоступных мест транспортного средства или груза?

Для этой цели служат http://marchgroup.ru/products/dosmotrovoe.html. Основой их конструкции является лёгкая и прочная телескопическая штанга, на которой крепятся либо зеркала, либо — видеокамера.

Устройства укомплектованы набором зеркал различных размеров и формы. Все зеркала имеют прочную пластиковую окантовку, которая надёжно защищает их от случайных повреждений и сколов.

Видеодосмотровые устройства предоставляют возможность заменить камеру на эндоскоп. С его помощью можно осматривать не только транспортные средства и грузы, но и любые труднодоступные места. Полости в технических агрегатах и строительных конструкциях, недоступные зоны складских помещений, и т.д. Различные типы устройств отличаются функционалом, от базового до расширенного.

На станциях техобслуживания автомобилей и в домашних автомастерских удобно иметь подкатное зеркало. Вместо того, чтобы спускаться в смотровую яму, механику достаточно будет подкатить зеркало к нужному месту автомобиля.

Смартфон или планшет сегодня есть у каждого. Тем, у кого есть и камера типа GoPro, окажется полезным комплект, в который входят штанга с подсветкой, и крепления для камеры и смартфона. При необходимости осмотра автомобиля, или других сложных для доступа мест, вы быстро соорудите эффективное и удобное досмотровое устройство!

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