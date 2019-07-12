Играйте в боулинг вместе с нами

На дворе середина лета и хочется отдыха весёлого, активного и азартного? Скорее в боулинг Мегаполиса! Здесь есть всё для отличной спортивной игры в шары.

Комфортный зал для боулинга в КРК «Мегаполис» имеет в своём распоряжении восемнадцать дорожек, восемь из которых предназначены для детей и их родителей. Ваш ребёнок будет безопасно катать шары благодаря специальным ограждениям по краям дорожек.

В качестве бонуса к приятному посещению «Мегаполис» подготовил акцию «Детский боулинг». Всю неделю по будням с 12:00 до 18:00 — час игры 300 рублей. В выходной с 10:00 до 15:00 - час обойдётся в 420 рублей.

После активного отдыха и в перерывах между выбиванием страйков посетители могут расположиться на мягких комфортных диванах и подкрепиться чем-нибудь вкусненьким из меню. А для большой экономной компании друзей прекрасным выбором будет ночной боулинг с 01:00 по специальному тарифу — 300 рублей за час веселья!

Адрес: Челябинск, Свердловский пр-т, 51А.

Бронирование дорожек по телефону: 247-45-45.

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