Искусственный интеллект IBM Watson подбирает лечение при раке

Ежегодно в России онкозаболевания выявляют у 500 000 человек. Каждый из них требует максимально эффективной врачебной помощи. Чтобы повысить успешность лечения онкологии, ведущие медицинские центры мира разрабатывают новые, более действенные препараты и методики. Только в прошлом году было опубликовано 44 000 исследований. Чтобы ознакомиться с ними, врачу необходимо прочитать и усвоить информацию со 120 страниц научного текста каждый день.

То, что невозможно для человека, под силу искусственному интеллекту. В течение нескольких минут платформа определит, какая именно методика лечения поможет пациенту с наибольшей вероятностью. Список препаратов и процедур в 96% случаев совпадает с назначениями консилиума докторов, но подбор происходит быстрее. Это важно для пациентов с агрессивными формами онкологии.

Пока Watson подбирает лечение только при:

раке груди;

раке легких;

раке прямой кишки.

Компания-разработчик IBM планирует в дальнейшем расширить список заболеваний, с которыми будет работать Watson.

Как работает нейронная сеть при лечении рака?

Нейронная сеть IBM Watson подбирает методики лечения, опираясь на:

300 медицинских журналов;

200 учебников;

15 млн научных исследований;

25 тыс. историй болезни.

Для того, чтобы IBM Watson в онкологии имел доступ к самым последним исследованиям, компания-производитель сотрудничает с ведущим учреждением в мире по изучению рака — Центром им. Слоуна-Кеттеринга (США).

IBM Watson в медицине

В онкологии часто возникают ситуации, когда пациенту могут помочь несколько методик. Доктор не может применить их одновременно, чтобы нагрузка на организм не оказалась чрезмерной.

Сделать выбор непросто, ведь нужно учитывать не только стадию опухоли, но и возраст пациента, сопутствующие заболевания.

Если врач загрузит все данные из истории болезни в профиль пациента IBM Watson, оптимальное лечение подберет искусственный интеллект. Нейронная сеть сверится со всеми существующими исследованиями и рекомендациями по лечению. Через несколько секунд на экране появится список методов лечения и расчет, с какой вероятностью поможет каждая из них. Свои выводы нейронная сеть подтвердит ссылками на рекомендации Национальной онкологической сети США (NCCN).

Врач обсудит наиболее успешные варианты лечения с пациентом.

Искусственный интеллект и генетика

Онкологические заболевания провоцируют мутации — поломки в клетках на генетическом уровне. Они запускают механизм бесконтрольного деления и отключают механизм отмирания. В результате появляются злокачественные опухоли.

Если врач знает, в каком именно гене произошел сбой, он может подобрать максимально эффективное лечение онкозаболевания.

Искусственный интеллект умеет работать с изображениями последовательности генов в клетке. По ним Watson Analytics определит все мутации, которые есть в клетке, и выберет те изменения, которые провоцируют рак.

Диагностика при помощи IBM Watson

На сегодняшний день искусственный интеллект для подбора лечения онкологии использует 31 клиника по всему миру. Ведущие из них находятся в США и Азии. В 2016 году врачи клиник России использовали искусственный интеллект для подбора лекарств пациентам с онкологией в тестовом режиме. По данным сервиса поиска медицинских решений Bookimed, на сегодняшний день пациенты из РФ могут пройти диагностику онкологии с помощью IBM Watson в таких зарубежных клиниках, как Бумрунград и Манипал.

Нужно ли применять искусственный интеллект, в каждом конкретном случае решает лечащий онколог. Стоимость подбора лечения с IBM Watson входит в цену диагностики в клинике.

Медицинский центр Бумрунград (Бангкок, Таиланд) первым внедрил нейронную сеть в клиническую практику. Его доктора определили, что подбор методик лечения с IBM Watson происходит быстрее на 83%.

IBM Watson сотрудничает с сетью клиник Манипал (Индия). Врачи этого медицинского центра провели исследование. Оно подтвердило, что искусственный интеллект назначает максимально точное лечение:

при раке груди консилиум докторов назначал те же препараты и процедуры в 83% случаев;

при раке прямой кишки — в 93%;

при раке легких — в 96%.

IBM Watson вместо доктора

Watson можно синхронизировать с электронной системой карточек пациентов. Искусственный интеллект поможет диагностировать заболевание в самом его начале и подобрать лечение, анализируя данные из тысяч историй болезни.

Возможности нейронной сети впечатляют, но разработчики уверены, что заменить врача IBM Watson пока не может. Она лишь экономит время, необходимое для выбора препаратов и оптимальных способов лечения. Доктор получает возможность сосредоточиться на помощи пациентам.

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