Кабельный электрообогрев трубопроводов

В настоящее время обогрев трубопроводов требуется для решения спектра значимых задач, которые ориентированы на предупреждение различного рода неприятных ситуаций, способных возникнуть в ходе использования труб. Прежде всего, обогрев трубопроводов представляет собой надежную защиту трубопроводных конструкций от промерзания зимой. Обогревательная система предоставляет возможность сохранить температурный режим, требуемый для нормального протекания процесса производства, а также для обеспечения его беспрерывности. Всевозможные особенности и тонкости процесса производства принимаются во внимание при разработке проекта обогревательной системы, элементы конструкции подбираются согласно специфике определенного объекта. Стоит заметить, что для промышленной обогревательной системы трубопровода разумным считается установка специализированного шкафа управления, предоставляющего возможность гарантировать высокоэффективное управление системой и максимально рационально расходовать электрическую энергию.

Базу конструкции обогрева промышленных трубопроводных конструкций составляет нагревательный отдел. Основным компонентом этой части считается греющий спецкабель. В большинстве случаев в конструкциях промышленного обогрева используются специализированные саморегулирующиеся кабели, мощностные показатели которых варьируются в рамках от десяти до шестидесяти четырех Ватт на метр.

Кроме греющих спецкабелей, могут потребоваться также спецкабели для сортировочно-информационного участка конструкции, предназначенные для соединения шкафчика управления системой с нагревательным отделом, а также кабели преобразователей.

Систему обогрева трубопроводов можно заказать у компании Антилед-Групп antiledgroup.ru. На сайте также можно найти более подробную информацию об обогреве промышленных трубопроводов.

На правах рекламы