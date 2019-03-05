Как можно выгодно купить новое жилье на вторичном рынке

Отдельная квартира, да еще в новостройке – желание каждой семьи и залог крепких отношений. Стоимость квартир сегодня на вторичном и первичном рынке не особо отличается, однако, с новыми современными комплексами, в окружении развитой инфраструктуры, старые панельные постройки не идут ни в какое сравнение.

Проблема заключается лишь в том, что не каждый может позволить себе дорогостоящую покупку. А может не все так категорично, как кажется? И даже ипотека - не единственное решение вопроса, хотя тоже имеет место быть.

Для кого ипотека может стать «спасательным кругом»

Если совокупный доход семейства не может обеспечить внесение хотя бы половины суммы за квартиру в одночасье, то, возможно, выручит ипотечный кредит. Многие банки разрабатывают специальные проекты, акционные предложения, позволяющие оформить ипотеку на длительный период с небольшим ежемесячным взносом. Но как бы ни было привлекательно предложение, нужно серьезно отнестись к такому решению и тщательно продумать возможные варианты осложнения (смена работы, инфляция и пр.). Учтите, что общая переплата может превысить 100 процентов от стоимости покупаемых квадратных метров на момент заключения договора.

Рассрочка в Унистрой от ЖНК

Купить квартирув новостройке можно на выгодных условиях в рассрочку. Все что потребуется для этого:

стать членом жилищного накопительного кооператива «Жилищные Возможности»;

заключить договор на отсрочку платежа до 7 лет, внеся 50% предоплаты – при полном расчете переплата составит около 5%;

закрыв задолженность по выплате, получить документы на право собственности.

Переуступка пая в жилищном кооперативе

Агентства недвижимости, как партнеры, квалифицированно занимаются переуступкой пая https://znkrf.ru/faq/pereustupka-paya/. Другими словами, перепродажа новой квартиры в ЖНК с переоформлением соглашения о бронировании и приобретении квартиры в рассрочку с прежнего плательщика на нового. Таким образом, можно купить жилую площадь в современном доме, и процентов на 10-15% дешевле. Хотя, не факт – все зависит от продавца.

То есть, суть сделки заключается в том, что новый пайщик (покупатель) берет на себя обязательства обеспечить выплату средств за жилье в соответствии с положениями существующего уже договора между уходящим пайщиком (продавцом) и его приемником (покупателем).

На сайте znkrf.ru вы найдете ответы на все ваши вопросы, начиная от калькуляции платежей по рассрочке до новостей и акционных предложений, которые действуют на настоящий момент. Связавшись с менеджером компании-девелопера «Унистрой» по телефону: 7 843 239 34 59, можно получить исчерпывающую консультацию.

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