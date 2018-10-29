Как в России можно получить высшее образование

Вы долгое время работали, но получить повышение так и не удалось, поскольку вы не можете предоставить работодателю «корочку» о высшем образовании? Оптимальным выходом из такой ситуации является заказ диплома в специализированной компании, такие услуги в нашей стране предлагают многие организации. Но всем ли фирмам можно доверять и действительно ли за определенную сумму удастся получить оригинальный документ? Проверим это на практике и обратимся в несколько организаций с целью купить диплом в Москве Российского экономического университета имени Плеханова по специальности «Информатика и вычислительная техника».

Мы выбрали три фирмы и получили следующий результат:

специалисты первой кампании отказались сотрудничать, поскольку в наличии не было необходимых бланков;

сотрудники второй фирмы предложили изготовить диплом в течение трех дней без регистрации за 23000 рублей, но такую сумму мы не готовы заплатить за документ на бланке типографии;

третья фирма пообещала распечатать документ на настоящем госзнаковском бланке и заверить его оригинальными подписями и печатями, предоплату вносить не нужно было, а диплом можно было получить на почте или при встрече с курьером. Мы согласились на эти условия и оформили заказ, а спустя неделю получили на руки «корочку», которая не отличалась от оригинала.

Для выполнения заказа исполнителям потребовалась от нас минимум информации – личные данные (имя, фамилия, отчество), точное название специальности, период учебы и желаемые оценки в приложении. Так, нам удалось спустя несколько дней получить документ о высшем образовании, но все же такая покупка сопряжена с определенными рисками.

Возможна ли покупка диплома с регистрацией?

Все фирмы, которые занимаются изготовлением образовательных документов, фактически предоставляют копию оригиналов, то есть даже при использовании бланков Госзнак для печати дипломов, информация о таких «корочках» будет отсутствовать в едином реестре. Но если вы захотите купить диплом техникума, училища или колледжа, то здесь с регистрацией будет чуть попроще. Если работодатель отправит запрос в ВУЗ с целью проверки легальности диплома, то руководство учебного заведения не сможет подтвердить этого. Поэтому покупая образование, вы должны понимать, что такой шаг весьма рискованный.

Дело в том, что все учебные заведения, получающие государственные бланки, отчитываются за каждый из них в Министерство образования России. А как такие бланки попадают в руки продавцов образовательных документов, остается загадкой. Благо, далеко не во всех учебных заведениях нашей страны удается нелегально провести процедуру регистрации «корочки» в едином реестре. Ведь подумайте, что могло бы произойти, если бы сложные операции в больницах выполняли люди, которые попросту купили диплом врача или строительством многоэтажных зданий занимались работники, не имеющие должных знаний и навыков в этой сфере. Некоторые недобросовестные исполнители предлагают пройти услугу регистрации диплома за крупную сумму, которая иногда достигает нескольких тысяч долларов, не попадайтесь на такие уловки, поскольку потратите деньги зря.

Цена услуг

Предлагаем вам ознакомиться с ориентировочными ценами на услуги тех фирм, которые занимаются изготовлением образовательных документов:

диплом ВУЗа на бланке Гознак стоит около 18000-25000 рублей, а на бланке, напечатанном типографским способом – порядка 8000-10000 рублей;

документ с отличием государственного образца будет стоить 22000-25000 рублей, а типографская копия – 10000-12000 рублей;

диплом о средне специальном образовании (техникума, лицея, колледжа) стоит около 14000-18000 рублей, на бланке типографии – 4000-8000 рублей;

диплом доктора или кандидата наук обойдется в сумму не менее 35000 рублей;

приобрести школьный аттестат на государственном банке можно за 15000-19000 рублей, а на типографском – за 7000-9000 рублей.

Помните, если вы не уверены в собственных силах, не стоит заказывать диплом о высшем образовании, это может привести к неблагоприятным для вас последствиям.

На правах рекламы