Концерт Пелагеи и ее команды из шоу «Голос 6» в Челябинске

В Челябинске 28 мая в театре оперы и балета имени Глинки состоится уникальный концерт Пелагеи и ее команды из участников шоу «Голос-6».

Пелагея – знаменитая российская фолк-певица, известная уникальным глубоким голосом и широким репертуаром романсов, народных и авторских песен. Пелагея представит новую эксклюзивную программу, в которой выступят самые яркие участники ее команды из шоу «Голос-6» и Детского голоса этого сезона.

В 2012 году поклонники талантливой певицы впервые увидели Пелагею в роли наставника в шоу «Голос». Поля, как называли певицу коллеги по шоу Дима Билан, Александр Градский и Леонид Агутин, обрела любовь миллионов телезрителей, став одной из лучших и эмоциональных наставниц проекта.

Билеты на концерт Пелагеи с эксклюзивной программой стоят от 2 до 5 тысяч рублей. При коллективном заказе от 30 тысяч рублей – скидка 20%.

Заказать билеты можно по телефону: 246–00-00 или на сайте.