Другие фотоальбомы

Крестный ход.Челябинск-2019. Фото: Валерий Иванов
В День Победы. Челябинск-2019. Фото: Валерий Иванов
Репетиция парада. Челябинск-2019. Фото: Валерий Иванова
Эстафета, велогонка, лыжероллеры. Челябинск-2019.Фото: Валерий Иванов
Первомай. Челябинск-2019. Фото: Валерий Иванов
Афганское братство. Челябинск-2019. Фото: Валерий Иванов
Фотовыставка к 85-летию Челябинской области. Фото: Валерий Иванов
Пельмени-2018. Фото: Валерий Иванов
Фотовыставка к 100-летию ВЛКСМ. Фото: Валерий Иванов
В сентябре. Челябинск-2018. Фото: Валерий Иванов
В День города, Челябинск-2018. Фото Валерий Иванов
Челябинск читающий-2018. Фото: Валерий Иванов
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