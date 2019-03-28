Крушение Boeing:Китай предлагает альтернативу.

Китайская модель самолета самолет C919 еще не успела пройти испытания, как стала одной из самых востребованных в мире.

В прошлом месяце корпорация COMAC, которая занимается разработкой и производством лайнеров С919, подтвердила тот факт, что уже получила более 800 заказов от отечественных и зарубежных компаний. Однако, не так давно снова произошел казус с Boeing, что в результате приведет к всплеску новых заказов. Производитель не успевает обрабатывать все сделки и не были готовы к таким мощностям, но как показывает практика, китайцы очень быстро умеют подстроиться под нужды рынка. Больше интересных мировых и новостей России смотрите на сайте: ньювс ру.

Напомним, что С919 – это исторически важная модель для Китая. Это самая первая модель от разработчиков, которая конкурирует с Airbus и Boeing в сегменте. Как говорят сами китайцы, что не хотели конкурировать с крупными игроками, а искали решения, чтобы не зависеть от западных производителей самолетов. Стоимость китайских самолетов существенно ниже, чем конкурентов. Airbus320 и Boeing 737 держат цены на уровне 70-120 млн. долларов, когда за C919 просят 50 млн.

Для справки: корпорация COMAC начала разработку С919 в 2008 году, и первая модель появилась спустя семь лет. В Шанхае осенью 2015 года. После чего лайнер проходил бесчисленное количество тестов и только в мае этого года взлетел. Кстати, он опередил отечественный самолет МС-21 на три недели, который вскоре также презентовали.

Две модели часто сравнивают между собой. В России и Китае разработки начались больше десяти лет назад. Разница заключается в том, что у русских инженеров огромный опыт и наследие. За плечами десятки лет создания гражданских и военных аппаратов, а вот для китайцев это первые шаги в сегмент.

Производитель COMAC неоднократно заявлял, что выпустит самую надежную и качественную модель в мире, которая будет самой дешевой.

В чем успех? Как ни странно, но многие компоненты производятся в том же США, от которого Китай хочет отойти в плане партнерских отношений и меньше зависеть. Однако, двигатель, вычислительная техника и другие компоненты поставляют из США, и эти же системы стоят на Boeing. При этом разработчики мечтают создать двигатель собственного производства, который будут оснащать лайнеры нового поколения. Также китайцы будут заказывать двигатели из России ПД-14, прошедшие сертификацию.

Завершая тему С919, самолет меньше потребляет топлива, чем его конкуренты и имеет большую скорость, что делает его в данном сегменте конкурентоспособным.