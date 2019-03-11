Липома — доброкачественное новообразование из жировой ткани. Опухоль может располагаться под кожей, в забрюшинном пространстве и везде, где находится жировая клетчатка. Жировик редко приносит серьезные проблемы своему владельцу. Как правило, речь идет о косметическом дефекте, небольшом чувстве дискомфорта при трении об одежду. Новообразование может быть опасно, если достигает крупных размеров и сдавливает кровеносные сосуды, нервные стволы или внутренние органы. В некоторых случаях опухоль малигнизируется. Патология распространяется повсеместно, встречается чаще у пожилых людей. Размеры опухоли составляют 3-5 см, но могут достигать 10 см и более.

Внешне липома представляет собой узловое новообразование, безболезненное на ощупь, легко сдвигаемое под кожей и не спаянное с окружающими тканями. Опухоль мягкая или плотная на ощупь, имеет четкие границы. Иногда отмечается множественный рост липомы. Выделяют несколько разновидностей новообразования: мягкая, болезненная, плотная, кольцевидная, капсулированная, фиброзная, древовидная, липома на ножке и другие. Проводить лечение липомы имеет смысл, если опухоль:

причиняет боль;

быстро растет;

располагается вблизи глаз;

имеет крупные размеры;

была травмирована;

негативно влияет на близлежащие органы и ткани;

доставляет косметический дискомфорт.

Липома не может регрессировать самостоятельно. Существует несколько методов оперативного вмешательства при данной патологии: липосакция, хирургическое иссечение, лазерное, эндоскопическое и радиоволновое удаление. Лечение онкозаболеваний, в отличие от доброкачественной патологии, проводится в обязательном порядке.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

На правах рекламы