Лучшие турецкие сериалы на русском языке

Турецкие сериалы обычно отличаются высоким качеством и интригующим сюжетом. Следить за событиями в каждой серии интересно, а атмосфера Востока делает просмотр по-настоящему волшебным. Но что стоит выбрать?

Воскресший Эртугрул

Еще до более или менее известных европейцам времен великой империи, созданной Османами, на мусульманской земле происходили великие и в то же время трагические события, которые коснулись и племени кайи. Чтобы люди выжили, племени нужна новая стоянка, а для этого придется вести переговоры с эмиром аль-Азизом, для которых Сулейман-шах отправляет своего сына Эртугрула, мечтающего о великой власти в племени. Сериал доступен https://www.ivi.ru/watch/voskresshij-ertugrul/212510 к просмотру.

Курт Сеит и Александра

Курт Сеит - блестящий офицер-татарин, дамский угодник и человек чести, неожиданно для самого себя влюбляется. И это чувство внушает ему русская дворянка Александра. Одна только короткая встреча на балу полностью меняет их жизни - Александра готова ответить Курт Сеиту взаимностью, а он - положить к ее ногам сердце, несмотря на религиозные запреты и волю отца. Молодых людей ждет непростая судьба.

Внутри

У бандита Мерта и полицейского Сарпа почти одинаковая судьба - они оба работают под прикрытием. А еще они - братья, которых в детстве жестоко разлучили мафиози. Сарп помнил о том, что у него был младший брат - и это сделало его самым грозным врагом преступников, какого только можно представить. Чтобы разоблачить мафиози Джелала, он внедряется в его окружение. В то же время информатор мафии проникает в полицию.

Номер 309

Лале прямо в день свадьбы бросил жених, что очень ожесточило девушку - она даже слышать о любви больше не хочет. Мать, понимая чувства своей дочери, в то же время считает, что ей стоит поискать свое счастье. Она постоянно организовывает для дочки свидания - и в конце концов та даже отправляется на одно из них. В итоге ее жизнь кардинально меняется, ведь она встречает Онура...

Последний император

Абдул-Хамид Второй действительно был последним самодержцем Османской империи. Он является упорным приверженцем старых порядков и, сплотив вокруг себя единомышленников, целых тринадцать лет удерживает империю от распада. Абдул защищает свою веру и свою жизнь, старается противопоставить силу и внешним, и внутренним силам, разрушающим великую страну. Но ее уже не спасти...

Материал подготовлен при помощи онлайн кинотеатра ivi.