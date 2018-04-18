Маг этнической музыки Nadishana выступит в Челябинске

Единственный концерт волшебника этнической музыки Nadishana в Челябинске пройдет в банкет-холле «Аттимо» 22-го мая. В арсенале виртуоза более двухсот инструментов со всего мира, к каждому из которых он разработал свой уникальный подход.

Соединив оба имени этого мага этнической музыки – Владисвар и Надишана – получим совершенно четкое понятие, которое в переводе с Древнего Кужебара звучит как «владеющий звуком». И в этом нет никакого преувеличения. То, что челябинцы услышат в исполнении этого мультиинструменталиста-виртуоза, композитора и новатора, перевернет их представление о человеческих возможностях.

Nadishana создал свой собственный творческий метод под названием «звуковая микрохирургия», объединяющий композицию, аранжировку и нелинейный цифровой монтаж звука. В последнее время совместно с мастерами-новаторами он занимается разработкой так называемых гибридных инструментов (футуяра, дзуддахорд, гибридный кавал).

Сразу же имеет смысл раскрыть и загадочное дополнение (Сибирь – Берлин), красующееся на афишах. Древний Кужебар – это юг Красноярского края, где были обнаружены первые культурные артефакты периода, принадлежащие мезозою и палеозою. То есть кужебарцы являются прародителями некоторых рас Земли. А Берлин – место, где на данный момент живет и творит Nadishana.

Билеты:

Кассы: http://chel.kassy.ru/event/8001/order/

Организатор: 89227133327

Сайт: nadishna.com

Емайл: uralcwd1@gmail.com

VK: https://vk.com/nadishana_che