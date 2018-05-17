Марат Башаров и Татьяна Васильева приедут в Челябинск со спектаклем «День сюрпризов»

В Челябинском театре драмы 17 июля состоится спектакль «День сюрпризов», роли в котором исполнят любимцы публики – Татьяна Васильева, Марат Башаров, Евгений Воскресенский и Филипп Васильев.

Во время спектакля зритель окунется в закулисную жизнь актеров и режиссеров, узнает об их любовных историях и разводах, головокружительных взлетах и моментах щемящего одиночества, интригах, сплетнях и вечном стремлении быть номером один.

«День сюрпризов» – тонкий, умный спектакль, наполненный юмором и самоиронией, в котором герои не раз оказываются в неожиданных и смешных ситуациях.

Заказать билеты на спектакль можно на сайте.