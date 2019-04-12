"Мегаполис" приглашает в боулинг с новым дизайном интерьера
КРК «Мегаполис» приглашает поиграть в боулинг всех истосковавшихся по
активному и веселому отдыху на безопасной территории. Не так давно
заведение сменило дизайн интерьера, сделав обстановку более яркой и
интересной, а цены при этом остались на прежнем уровне.
В будние дни для посетителей с детьми действует специальный сниженный
тариф. С понедельника по пятницу с 12:00 до 18:00 стоимость часа игры
составляет всего 300 рублей, а в выходные с 10:00 до 15:00 — 420 рублей.
Для «сов», у которых день начинается с приходом темноты, станет
отдушиной ночной боулинг. С 01:00 стены КРК готовы принять большую и
скромную компанию по демократичной цене — 300 рублей за час. Подробнее о тарифах можно узнать здесь.
Хорошо организованная инфраструктура развлечений, надежное оборудование
и высокий уровень безопасности — все это «Мегаполис» готов предложить
своим гостям в любое удобное время.
КРК «Мегаполис»,
Свердловский пр-т, 51а;
бронирование дорожек по телефону: 247-45-45;
Megapolis.mega74.ru.