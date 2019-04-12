"Мегаполис" приглашает в боулинг с новым дизайном интерьера

КРК «Мегаполис» приглашает поиграть в боулинг всех истосковавшихся по

активному и веселому отдыху на безопасной территории. Не так давно

заведение сменило дизайн интерьера, сделав обстановку более яркой и

интересной, а цены при этом остались на прежнем уровне.



В будние дни для посетителей с детьми действует специальный сниженный

тариф. С понедельника по пятницу с 12:00 до 18:00 стоимость часа игры

составляет всего 300 рублей, а в выходные с 10:00 до 15:00 — 420 рублей.

Для «сов», у которых день начинается с приходом темноты, станет

отдушиной ночной боулинг. С 01:00 стены КРК готовы принять большую и

скромную компанию по демократичной цене — 300 рублей за час. Подробнее о тарифах можно узнать здесь.

Хорошо организованная инфраструктура развлечений, надежное оборудование

и высокий уровень безопасности — все это «Мегаполис» готов предложить

своим гостям в любое удобное время.

КРК «Мегаполис»,

Свердловский пр-т, 51а;

бронирование дорожек по телефону: 247-45-45;

Megapolis.mega74.ru.