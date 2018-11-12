Мили Utair можно потратить на билет для друга

Участники бонусной программы Utair Status могут тратить мили не только на свой билет, но и на билеты для друзей и родственников. Копить бонусы можно и в группе. До 7 человек объединяются и создают общий счет, чтобы вместе копить мили за каждый полет.

При покупке билетов на сайте utair.ru или в мобильном приложении есть возможность смешанной оплаты деньгами и милями дополнительных услуг Utair: еды в полет, багажа и места+ с увеличенным пространством. 1 миля равна 1 рублю.

«Бонусная программа Utair Status — самая клиентоориентированная в отрасли. Авиакомпания начисляет мили за каждый полет, и пассажиры сами решают, сколько миль потратить на следующее путешествие. Благодаря этому число участников программы выросло в 2 раза — до 1,7 млн, и пассажиры стали использовать мили в 10 раз чаще», — прокомментировал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

Utair входит в топ-5 российских авиаперевозчиков. Авиакомпания летает по 150 направлениям, более 60 из которых доступны только пассажирам Utair. В 2017 году пассажиропоток авиакомпании вырос на 9,7%, до 7,3 млн пассажиров, за счет увеличения загрузки и эффективного управления флотом.

В 2017 году Utair стал лидером в отрасли по пунктуальности — 98,8% рейсов выполнены по расписанию. В парке Utair 65 самолетов. Основной пункт пересадки — московский аэропорт Внуково, на который приходится более 160 рейсов Utair ежедневно. Штаб-квартира Utair располагается в Сургуте.