Мистическое «Мертвое озеро» - на онлайн-платформе ТНТ-Premier

Челябинские журналисты вчера, 14 марта, побывали на предпоказе сериала «Мёртвое озеро» - мистического детектива от создателей «Духлесс».

Сериал рассказывает о знаменитом детективе из Москвы, который прилетает в северный город Чангадан, чтобы раскрыть убийство дочери миллиардера - владельца урановых рудников. Обнажённое телодевушки найдено у стелы, установленной в советские времена на месте ритуальных жертвоприношений саамскому божеству - духу озера. Рядом с этим озером и находятся урановые рудники. Расследуя убийство, столичный детектив погружается в жизнь таинственного города за полярным кругом. У него появляются версии и подозреваемые - от саамских шаманов, живущих в юртах, до членов совета директоров, прилетающих в Чангадан на частных самолётах. Но реальность не укладывается в его версии...

Очень интересная эстетика сериала. Атмосфера загадки, напряжённости, холода захватывает с первых минут и не отпускает. Музыкальное сопровождение поддерживает эту атмосферу.

Сериал должен был выйти на телевидении ещё в ноябре, но позднее руководство решило выпустить сериал в Интернете на площадке ТНТ-Premier.

«Мёртвое озеро» сравнивают с легендарным сериалом «Твин Пикс». Режиссер Роман Прыгунов, с которым корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» пообщалась на предпоказе, считает, что это замечательное сравнение - мы все находимся в одном информационном поле, и поэтому некоторые параллели неизбежны, однако это было сделано ненамеренно: «В нашем сериале всё более конкретно».

Что касается выбора места съёмок, создатели сериала достаточно долго не могли определиться с городом, перебрали множество вариантов. В итоге съёмки проходили в Мурманской области, у подножья Хибинских гор и на берегу озера Большой Вудъявр – в местах, с которыми связано множество мрачных саамских легенд, в городе Кировске.

Как сказал Евгений Цыганов, исполнитель главной роли: «Ехать в такую даль определённо стоило, кадры получились очень живописные: сопки, на фоне которых стоит огромный индустриальный завод, завораживающие северные просторы… Для московского человека в русском севере есть доля романтики, эстетической чистоты, незагромождённости. Здесь есть дух преодоления трудностей и жизни в суровых условиях, которая закаляет характер».

Самому Роману очень понравилось в Кировске, хотя ему было удивительно, что город, который расположен на расстоянии полуторачасового перелёта от столицы, – это совершенно другой мир, где живут очень светлые, открытые и неравнодушные люди, которыес энтузиазмом помогали съёмочной группе в меру своих сил и возможностей.

Съёмки проводились и при минус 30-ти градусах, из-за чего возникали проблемы технического характера, с которыми съемочная группа успешно справилась. Как отметил режиссёр картины, в такие моменты работалось бодрее, и эти смены оказались одними из лучших в смысле качества.

Несмотря на то, что сериал «Мёртвое озеро» определяют, как мистический детектив, его также можно отнести к такому жанру, как северныйнуар. Роман Прыгунов говорил о том, что чувствовал себя первопроходцем: в России хоть и есть места, как в Норвегии и Швеции, где можно снимать такое кино, но тем не менее никто не берётся за такую сложную и трудоёмкую работу.

Режиссёр отмечает, что на это и была ставка, так как было понятно: только через «сверхусилия можно получить сверхрезультат». В своём проекте создатели хотели показать, что люди могу жить хорошо не только в столице, что в «провинции» - за пределами Москвы и Петербурга - люди должны и могут жить красиво и достойно – «носить хорошую одежду, ездить на хороших машинах и так далее». На территории всей страны уровень жизни должен быть одинаковым. В каком-то смысле у проекта была цель поднять общее самосознание, показать достоинство людей, которые живут на севере. Чангадан – город, созданный из многих городов, он - некое обобщение. Город – это персонаж, который развивается вместе с героями.

Роман Прыгуноврассказал о том, что ему нравится Челябинск, но, к сожалению, ни разу у нас не был. Знаменитый режиссёр обожает горы и сноуборд, поэтому он хотел бы приехать к нам на Урал в «Солнечную долину» и здесь заняться своим любимым видом спорта. Режиссёр признался, что в Кировске, где проходили съёмки сериала, ему не удалось вдоволь насладиться сноубордингом из-за суровых северных морозов.

В интервью Роман рассказал о своём видении главной задачи существования – «быть хорошим человеком; «выдавливать из себя по капле раба» (А.П. Чехов), или как говорил, один его знакомый:«Веди себя прилично и будет всё отлично», и в конце концов жизнь сама подарит человеку то, чего он заслуживает. Этот жизненный принцип режиссёра отразился и в сериале. Прыгунов считает, что мистики в сериале как таковой нет. Все происходящие события – совпадения, несчастные случаи - это лишь причинно-следственная связь. Поэтому в «Мёртвом озере» с каждымпроисходит то, что должно произойти, все получат по заслугам - и в этом не так много мистики, как кажется на первый взгляд.

На протяжении всего интервью режиссёр с исключительной теплотой отзывался о своей команде, благодарил всех участников проекта за отдачу. По мнению Прыгунова, это люди, всей душой любящие свою работу, вкладывающие свою душу в проект, это герои, результатом работы которых стал высококачественный материал, который покорит сердца зрителей. Режиссёр благодарен всем участникам проекта за отдачу. Роман приходил на площадку как на праздник, потому что актёры всё время что-то предлагали.Атмосфера в коллективе была очень заразительная, весёлая: «Когда собираются актёры, которые никогда не виделись раньше, но которые знают друг о друге и все с большим уважением друг к другу относятся, начинается какая-то химия».

Так совпало, что почти все актёры - голубоглазые (Е. Цыганов, А. Смоляков, А. Ребенок и другие).

Для создателей было важно выдержать уровень проекта, особенно актёрский состав, качественно выдержать второй план.Евгений Цыганов был изначальным кандидатом на роль главного героя – следователя Максима Покровского. Евгений очень повлиял на съёмочный процесс. Роман отзывается о нём как о замечательном, благородном человеке, содержательном, взвешенном.

Прыгунов отмечает актёров, сыгравшихследователей отделения полиции (ВикторХориняк,ПавелВорожцов, АлександрРобак) - это удивительный коллектив, по словам режиссёра. В планах у Романа Прыгунова - делать спин-офф, как они втроём работают и живут до и после событий «Мёртвого озера».

По словам режиссёра, «Тимофей Трибунцев - это что-то невероятное, он фонтанирует идеями, он очень смешной глубокий и бесконечный. Сёстры Кутеповы- просто чудо. Они смешные,великолепные и красивые. Про каждого актёра можно часами разговаривать. Все актёрыоказали существенную помощь, верили, поддерживали, откладывали дела, премьеры театра и так далее».

В сериале снялся наш земляк Александр Робак, он родом из Златоуста. Роман отзывается о нём, как о замечательном, скромном человеке, который внёс свою лепту в создание сериала.

Павел Табаков - обаятельный и великолепный молодой артист, по мнению режиссёра. Прыгунов считает, что он внёс в проект поразительную юность, а АлександраРебенок своим появлением сделалаего солидными и стильным.

Роман отметил, что ему нравится молодая русская актрисаАнна Александрова, которая сыграла жертву убийстваДинуКоюрину. Он назвал её русскойЛорой Палмер.

«Мёртвое озеро» - это уникальный проект, который, безусловно, следует посмотреть. В сериале отражены криминальный мир большого бизнеса, эротические эксперименты, социальный иподростковый протест, психоделические трипы шаманов и эсхатологический ужас переднеизбежным, зажатые в плотный андерграундный саундтрек. Сериал затягивает с первых минут, его хочется посмотреть до конца и узнать, кто же всё-таки совершил это ужасное преступление.

Смотри «Мертвое озеро» с 14 марта на ТНТ-PREMIER