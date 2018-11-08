Первым шагом к повышению роста производительности труда в России должна стать оптимизация бизнес-процессов

Министерство экономического развития России разработало программу повышения производительности труда в России. Реализация предложенного комплекса мер потребует работы в течение 4 лет и вложения около 30 миллиардов рублей. Основой программы станет забота о персонале – предполагается, что входе внедрения решений по автоматизации производств часть работа некоторых специалистов может стать невостребованной, поэтому большое внимание уделяется созданию условий для их успешной переквалификации.

Напомним о масштабах проблемы: по данным ОЭСР, российские граждане работают больше своих европейских коллег (2 тысячи часов в год против 1750 часов в странах ОЭСР), а производительность труда в России составляет 25,9$ за 1 человеко-час, в то время как в США аналогичный показатель составляет 67,4$ за 1 человеко-час (данные ОЭСР по итогам 2014 года, но аналитики уверены, что за прошедшие три года ситуация не изменилась в лучшую сторону).

По слова премьер-министра России Дмитрия Медведева, причинами сложившейся ситуации являются недостаточная конкуренция в экономике, технологическое отставание во многих отраслях, отсутствие необходимых компетенций у руководителей компаний и представителей федеральных органов власти, а также нехватка инвестиций и несовершенство законодательства страны. На изменение вышеперечисленных факторов и будут направлены меры, которые планирует предпринять правительство в ближайшие несколько лет.

«Прежде всего, для начала эффективных изменений необходимо проанализировать существующие бизнес-процессы, разработать меры по их оптимизации и обеспечить соблюдение вновь установленных правил и регламентов работы», — комментируют эксперты.

Для такого анализа бизнес-процессов можно использовать современные системы контроля за сотрудниками и оборудованием. Фактически, первым шагом к повышению производительности труда становится оценка происходящего на предприятии на сегодняшний день: системы наблюдения следят за всем, что происходит на объекте, и собирают данные для последующего анализа. Собрав такую информацию за определенный период, можно оценить, соблюдают ли сотрудники принятые в компании регламенты, сколько времени требуется на решение типовых задач, зависит ли эффективность работы только от профессиональных качеств конкретных специалистов, или дело в самих бизнес-процессах, и они нуждаются в изменении.

«Сегодня к нам обращаются лидеры российской горнодобывающей промышленности, те, кто заботится о производительности труда на своих предприятиях не по приказу правительства, а для того, чтобы опережать конкурентов, в том числе и из числа зарубежных компаний, повышать эффективность своей работы, наращивать прибыль и производственные мощности. И первостепенной задачей, которая ставится перед системами позиционирования – контроль за сотрудниками и оборудованием, оценка эффективности их работы прямо сейчас, до начала каких-либо изменений. Так у топ-менеджеров появляются реальные данные о том, как можно улучшить бизнес-процессы, повысить скорость работы на объекте. Практика подтверждает – такой подход гораздо эффективнее непродуманной автоматизации, ведь даже самая лучшая техника, используемая неэффективно, не способна привести к росту производительности труда, если не оптимизировать процессы, в которых она будет задействована», — объясняет Тимур Полторыхин, генеральный директор компании «RealTrac Technologies», системы позиционирования которой используются в том числе и для повышения эффективности работы промышленных и горнодобывающих предприятий России и СНГ.