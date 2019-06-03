На открытом воздухе вкуснее!

Когда начинается лето? На Урале не просто ответить на этот вопрос. А когда начинается наслаждение летним отдыхом в городе? Здесь ответ очевиднее. Когда ощущение воздуха и солнца, красивый вид на реку, на столе вкусная еда и фоном пьяняще-веселящая музыка. Этой комбинацией можно спасти даже самый безнадежный день!

30 мая летнюю террасу открыл ресторан «Брудершафт».На открытии была программа для детей. Квест с мультяшными героями, танцы, приготовление леденцов. Малыши галдели от радости. Еще бы! Герои мультфильма «миньоны» учат их самих делать сладости. В «Брудершафте» уютно с детьми и в другие дни. Для этого предусмотрена игровая комната, детские стульчики и меню.

А если выбраться вдвоем без детей? А если большой компанией? А если хочется чувствовать себя на 18? Все эти "если" осуществимы в ресторане «Брудершафт». Потому что музыка играет живая, цены хорошие, а еще действует по-настоящему летняя акция, когда второй шашлык в подарок. Теперь вспомним, что на свежем воздухе все становится еще вкуснее, и добавляем в список приятных планов посещение летней терассы.

Адрес ресторана: Свердловский проспект 51а

Телефон: 8 (351) 247-05-04

Часы работы:

вс-вт: 12:00 - 01:00

ср-чт: 12:00 - 02:00

пт-сб: 12:00 - 05:00