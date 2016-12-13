Челябинская область на пороге эпидемии

13/12/2016 - 15:57 В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ приближается к эпидемическому. До превышения эпидпорога не хватает всего 0,8%.Фиксируются уже первые случаи заболевания гриппом.

Как сообщили агентству У»рал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в области зарегистрировано 27 тысяч 379 случаев ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 8 %. Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам в 29 муниципальных образованиях области.

В Челябинске за неделю зарегистрирован 12 тысяч 971 случай ОРВИ, показатель составил 108,1 на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 7%.

Напомним, с сегодняшнего дня по 18 декабря в Миассе закрыта школа на карантин в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ.