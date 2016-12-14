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В Москве приняли схему теплоснабжения Челябинска

 

14/12/2016 - 17:37 В среду, 14 декабря, в Министерстве энергетики РФ одобрили проект схемы теплоснабжения Челябинска до 2032 года, сообщили корреспонденту «Урал-пресс-информа» в управлении ЖКХ администрации города.

В середине осени, 30 октября, доработанная схема в третий раз была отправлена в Москву с учетом замечаний. Накануне в Законодательном собрании области стороны, заинтересованные в разработке и принятии схемы, обсудили проблему и выдвинули свои варианты и предложения по ее формированию.

Ключевой момент в схеме, вызвавший наиболее оживленные комментарии – определение Единой теплоснабжающей организации (ЕТСО) для каждой из зон, на которые специалисты разделили город. В схеме системы теплоснабжения сгруппированы по зонам действия ЕТСО, в соответствии с критериями определены возможные ЕТСО в соответствующих зонах. Крупных зон действия в городе определено пять и в качестве ЕТСО рекомендованы АО «УТСК», МУП «ЧКТС», ООО «Теплоэнергосбыт», ООО «АТЭК». ЕТСО, по сути, осуществляет функции финансового контроля: собирает плату с населения и с юридических лиц за потребленное тепла и расплачивается с более мелкими источниками и сетевыми организациями за производство и транспортировку.

В Москве городские власти также представили наиболее важный результат работы за 2016 год - электронную модель системы теплоснабжения города, включающую в себя так называемый «второй уровень». То есть сейчас для Челябинска разработана электронная модель, в которую включены источники тепловой энергии, тепловые сети и потребители. Эта модель выполнена в геоинформационной системе Zulu.

Также в проекте схемы теплоснабжения появился мастер-план: данный раздел позволяет определить наилучшие сценарии развития системы теплоснабжения при наличии вариативности. Специалисты проработали пути использования существующих и перспективных мощностей новых энергоблоков, вводимых в эксплуатацию на ЧГРЭС ОАО «Фортум». Наличие перспективных мощностей на ЧГРЭС и разработанные мероприятия по их использованию позволят решить вопрос с выводом из эксплуатации котельной Макот, оборудование которой устарело и изношено.

Разработчики актуализировали информацию по тепловым сетям и потребителям. Так, например в настоящем проекте учтены тепловые нагрузки крупного жилого района Академ-сити и других появившихся в последние годы жилых массивов. Вместе с тем серьезно изменена перспектива ввода тепловой нагрузки до 2032 года. Объем вводимого жилья и объектов инфраструктуры уменьшен в два раза по сравнению с предыдущей версией - это привело к изменению ожидаемого объема    потребления тепловой энергии.

Оксана Фаздалова
 
 
 

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