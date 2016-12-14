 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Ясно
-27 °C
  • Ясно
  • Ветер: ССЗ, 4 м/с
  • Давление: 770 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 75 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
Круглый стол ОНФ: Рост тарифов за тепло разоряет малый и средний бизнес
Круглый стол ОНФ: Рост тарифов за тепло разоряет малый и средний бизнес
Город Миасс – ММЗ: Денег нет, но вы «топите»
Город Миасс – ММЗ: Денег нет, но вы «топите»
Челябинцы смогут обсудить проект маршрутной сети. Фото Валерия Иванова
Челябинцы смогут обсудить проект маршрутной сети
«Игрушечный скандал» показал уровень профессионализма СМИ
«Игрушечный скандал» показал уровень профессионализма СМИ
 

В театрах Челябинской области начинаются новогодние елки. АФИША

 
В театрах Челябинской области начинаются новогодние елки. АФИША. Фото Валерия Иванова

14/12/2016 - 10:35 В театрах Челябинской области с 20 декабря начинаются новогодние утренники. Юных зрителей ожидают хороводы вокруг елки, Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы и подарки, и, конечно, волшебные сказки.

Челябинский Молодежный театрподготовил в этом году премьеру «Чудеса в Новогоднем лесу». Это яркая и весёлая сказка о чудесных приключениях маленьких лесных жителей. Полная музыки и танцев история о том, как верные друзья победили злых ведьм и вместе со зрителями помогли Деду Морозу зажечь разноцветные огни на волшебной новогодней ёлке.

Спектакли будут проходить ежедневно в 11 и 14 часов с 20 по 30 декабря 2016 года и со 2 по 8 января 2017 года. 24 и 25 декабря, 3, 4 и 5 января будут дополнительные показы в 17 часов.

Челябинский театр драмы имени Наума Орловаподготовил для зрителей калейдоскоп полюбившихся за последние годы спектаклей. 22-23 и 26-27 декабря, а также 2-3 января юные челябинцы увидят «Малахитовую сказку» по мотивам сказов Павла Бажова. Это история о Даниле каменных дел мастере и невесте его Катерине. Героям предстоит пройти испытания на честность и верность в подземном мире самой Хозяйки Медной горы.

24-25, 29-30 и 4-5 января пройдет музыкальная сказка «Летучий корабль», где юные театралы смогут стать участниками волшебного путешествия в сказочную страну.

28 декабря и 6,7,8 января зрители увидят веселую историю «Кот в сапогах». Яркие танцы, запоминающиеся песни и знакомая с детства сказка соединяются в увлекательный мюзикл, заставляя детей смеяться над поступками героев.

Камерный театр подготовил в этом году премьерную историю "Сокровища пиратов или цирк "Бабочка". Это сказка для детей и взрослых с увлекательной, приключенческой интригой. По сюжету, два бродяги затеяли «выгодное дельце» - поиск клада пиратов. Осуществить задуманное оказалось непросто. Непредвиденные обстоятельства то и дело подставляют незадачливым кладоискателям подножку. Как тут обойтись без стрельбы, погонь, похищений, коварных розыгрышей. А еще разбойникам придется встретиться с артистами кочующей цирковой труппы с их братством, добрыми, искренними, сердечными чувствами. И может оказаться, что эта духовная близость дороже всех сокровищ мира.

Заброшенные пещеры, игры в привидения, страшные сны – все это привносит в спектакль особую атмосферу таинственности. Вереница сменяющих друг друга эпизодов держит в напряжении. Выразительный зрительный ряд не позволяет оторвать взгляд от сцены. Но главное, господствующий над всем – дух праздничности и веселости.

Премьера состоится 20 декабря. Начало спектаклей в декабре 10 часов 30 минут и в 13 часов. В выходные дни и в январе в 11 и 14 часов.

В театре оперы и балета имени Глинки юных зрителей и их родителей приглашают на встречу с Дедом Морозом и другими сказочными персонажами. После интерактивного представления гостей праздника ждет волшебное путешествие в подводный мир. На сцене покажут мюзикл «Русалочка». Сюжет «Русалочки» знаком многим по сказке Ганса Христиана Андерсана, мультфильмам и советскому фильму Владимира Бычкова. В интерпретации труппы челябинского театра – это история о любви со счастливым финалом.

«Русалочка» - одна из самых ярких постановок театра. Так как это спектакль для детей, большое внимание уделено выразительности образов персонажей. На сцене появятся болтливые рыбки - вуалехвостки, мудрые и ироничные крабы, степенная черепаха и бравые морские коньки, утонченные гости королевского дворца, и многие другие!

В этом году труппа театра оперы и балета пошла на своеобразный рекорд. Запланировано сразу три новогодних елки в день, а не две, как раньше. Сказочная пора начнется 24 декабря и продлится до 8 января.

Театр-студия «У Паровоза»подготовила для юных челябинцев уникальный малый формат «новогодней елки» с элементами игры и коротким шуточным спектаклем. Каждый юный зритель сможет не только все разглядеть и потрогать, но и сам стать участником новогодних шалостей.

По сюжету, вредная Бяка-Заказюка устала быть страшной и хочет хоть на Новый год стать красавицей. Для этого она раздобыла у Кощея волшебное зеркало, способное на необыкновенные превращения. Но тут неожиданно сам Деда Мороз Добрый превращается в Бяку-Заказюку и начинает шалить, странные превращения ждут и Снегурочку. Волшебных превращений юных зрителей ждет много, но финал обязательно будет добрым.

Спектакли будут проходить ежедневно с 2 по 6 января дважды в день – в 12 и в 15 часов.

Ледовый дворец «Уральская молния»также приглашает ребят и их родителей на новогоднее представление 26,27,28 декабря с 13 часов до 14 часов 30 минут. Руководить общим весельем будут главный российский Дед Мороз и Снегурочка. В фойе после представления или на льду у Новогодней ёлки дети смогут сделать снимок на память со сказочными героями. Также в программе мероприятия игры, розыгрыш лотереи, призы и подарки. Обладатели 5 лучших карнавальных костюмов получат ценные призы от Деда Мороза.

В концертном зале имени Прокофьевагосударственный ансамбль танца «Урал» готовит «Сказку о диких лебедях» по мотивам Ганса-Христиана Андерсена. Новогодняя премьера удивит зрителей не только великолепной хореографией, но и потрясающими виртуальными эффектами. Абсолютной новинкой станет использование специальной проекционной сетки-вуали. Она создает на сцене виртуальное пространство, где высится сказочный замок, бушуют волны, летят среди облаков прекрасные белые лебеди. В Челябинске такой прием используется впервые.

Спектакль можно будет увидеть с 24 декабря по 6 января в 11 и 14 часов.

Челябинский театр куколготовит премьеру спектакля «Щелкунчик». Зрителей ждет красивая музыка, волшебная сценография, выразительная пластика и всем известный сюжет, в котором главная героиня спектакля, маленькая девочка Мари, придумала себе мир, собрала в нём все свои страхи и сама поставила себя перед выбором – испугаться и отступить или преодолеть страх и победить. Ради этого она нафантазировала себе героя — Щелкунчика, которому требовалось её защита, сострадание и помощь. Только преодолев себя, Мари сможет в итоге спасти Щелкунчика.

Спектакль решен в жанре пластического театра – универсального языка, понятного всем — от мала до велика. Премьера пройдет 24 декабря.

Златоустовский драматический театр «Омнибус»подготовил для юных зрителей спектакль «Новогодняя история в сказочном царстве» по пьесе Д. Голубецкого. По сюжету, царь одного царства-государства на Новый год захотел не простую елочку, а волшебную. Но в лесу его ждет Соловей-Разбойник. Премьера спектакля состоится 23 декабря.

Магнитогорский драматический театр имени Пушкина подготовил новогоднюю сказку Джанни Родари «Путешествие Голубой стрелы». По сюжету, одна благовоспитанная и благородная Фея, почти что баронесса, владела магазином игрушек и перед праздником лично развозила их детям. Но в канун очередного Нового года в магазине состоялся самый настоящий переворот: помощница Феи – Марта, барышня меркантильная и с большими амбициями, задумала взять «власть» в свои руки. Однако игрушки решили ей противостоять… Премьера спектакля назначена на 24 декабря.

Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино»покажет весёлый спектакль-игру «Новогодние хлопотушки». В специальной волшебной новогодней гостиной маленькие зрители совершат путешествие в зимнюю сказку. Сами расколдуют и украсят ёлку, спасут Зайчика и Мышонка от хитрой Лисы и найдут Волшебный Мешок с подарками Деда Мороза. Проводят их в сказку Фея Снежинок и Зимушка-Зима. Дети постараются совершить три хороших поступка, и каждый получит от Феи новогодний подарок.

Премьера состоится 17 декабря в 15 часов.

Озерский театр кукол подготовил новогоднее представление «Чудеса под Новый год». Юные зрители отправятся в уже знакомую деревню из спектакля «Жили у Бабуси», где Дед и Бабка тоже готовятся встречать долгожданный праздник. Помимо спектакля с превращениями зрителей ждёт весёлая интермедия вокруг ёлки. На празднике обещали быть Мишка косолапый, Снеговик, маленький Зайчик и главный волшебник – Дед Мороз со своей любимой внучкой Снегурочкой.

«Чудеса под Новый год» произойдут в театре кукол с 21 декабря по 6 января.

Озерский театр драмы и комедии «Наш дом» подготовил спектакль «Новогодние сны Медвежонка» по мотивам сказок Сергея Козлова. Новый спектакль Ирины Костериной адресован юным мечтателям и романтикам. Ежик и Медвежонок – старые друзья. Вместе они встречают Новый год, готовят друг другу подарки… Премьера состоится 27 декабря.

Ольга Мельчакова
 
 
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Бюджет
Арест Николая Сандакова
Выборы мэра
Дороги Челябинска
Проблемы общественного транспорта в Челябинске
Ситуация на Украине

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования