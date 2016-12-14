В театрах Челябинской области начинаются новогодние елки. АФИША

14/12/2016 - 10:35 В театрах Челябинской области с 20 декабря начинаются новогодние утренники. Юных зрителей ожидают хороводы вокруг елки, Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы и подарки, и, конечно, волшебные сказки.

Челябинский Молодежный театрподготовил в этом году премьеру «Чудеса в Новогоднем лесу». Это яркая и весёлая сказка о чудесных приключениях маленьких лесных жителей. Полная музыки и танцев история о том, как верные друзья победили злых ведьм и вместе со зрителями помогли Деду Морозу зажечь разноцветные огни на волшебной новогодней ёлке.

Спектакли будут проходить ежедневно в 11 и 14 часов с 20 по 30 декабря 2016 года и со 2 по 8 января 2017 года. 24 и 25 декабря, 3, 4 и 5 января будут дополнительные показы в 17 часов.

Челябинский театр драмы имени Наума Орловаподготовил для зрителей калейдоскоп полюбившихся за последние годы спектаклей. 22-23 и 26-27 декабря, а также 2-3 января юные челябинцы увидят «Малахитовую сказку» по мотивам сказов Павла Бажова. Это история о Даниле каменных дел мастере и невесте его Катерине. Героям предстоит пройти испытания на честность и верность в подземном мире самой Хозяйки Медной горы.

24-25, 29-30 и 4-5 января пройдет музыкальная сказка «Летучий корабль», где юные театралы смогут стать участниками волшебного путешествия в сказочную страну.

28 декабря и 6,7,8 января зрители увидят веселую историю «Кот в сапогах». Яркие танцы, запоминающиеся песни и знакомая с детства сказка соединяются в увлекательный мюзикл, заставляя детей смеяться над поступками героев.

Камерный театр подготовил в этом году премьерную историю "Сокровища пиратов или цирк "Бабочка". Это сказка для детей и взрослых с увлекательной, приключенческой интригой. По сюжету, два бродяги затеяли «выгодное дельце» - поиск клада пиратов. Осуществить задуманное оказалось непросто. Непредвиденные обстоятельства то и дело подставляют незадачливым кладоискателям подножку. Как тут обойтись без стрельбы, погонь, похищений, коварных розыгрышей. А еще разбойникам придется встретиться с артистами кочующей цирковой труппы с их братством, добрыми, искренними, сердечными чувствами. И может оказаться, что эта духовная близость дороже всех сокровищ мира.

Заброшенные пещеры, игры в привидения, страшные сны – все это привносит в спектакль особую атмосферу таинственности. Вереница сменяющих друг друга эпизодов держит в напряжении. Выразительный зрительный ряд не позволяет оторвать взгляд от сцены. Но главное, господствующий над всем – дух праздничности и веселости.

Премьера состоится 20 декабря. Начало спектаклей в декабре 10 часов 30 минут и в 13 часов. В выходные дни и в январе в 11 и 14 часов.

В театре оперы и балета имени Глинки юных зрителей и их родителей приглашают на встречу с Дедом Морозом и другими сказочными персонажами. После интерактивного представления гостей праздника ждет волшебное путешествие в подводный мир. На сцене покажут мюзикл «Русалочка». Сюжет «Русалочки» знаком многим по сказке Ганса Христиана Андерсана, мультфильмам и советскому фильму Владимира Бычкова. В интерпретации труппы челябинского театра – это история о любви со счастливым финалом.

«Русалочка» - одна из самых ярких постановок театра. Так как это спектакль для детей, большое внимание уделено выразительности образов персонажей. На сцене появятся болтливые рыбки - вуалехвостки, мудрые и ироничные крабы, степенная черепаха и бравые морские коньки, утонченные гости королевского дворца, и многие другие!

В этом году труппа театра оперы и балета пошла на своеобразный рекорд. Запланировано сразу три новогодних елки в день, а не две, как раньше. Сказочная пора начнется 24 декабря и продлится до 8 января.

Театр-студия «У Паровоза»подготовила для юных челябинцев уникальный малый формат «новогодней елки» с элементами игры и коротким шуточным спектаклем. Каждый юный зритель сможет не только все разглядеть и потрогать, но и сам стать участником новогодних шалостей.

По сюжету, вредная Бяка-Заказюка устала быть страшной и хочет хоть на Новый год стать красавицей. Для этого она раздобыла у Кощея волшебное зеркало, способное на необыкновенные превращения. Но тут неожиданно сам Деда Мороз Добрый превращается в Бяку-Заказюку и начинает шалить, странные превращения ждут и Снегурочку. Волшебных превращений юных зрителей ждет много, но финал обязательно будет добрым.

Спектакли будут проходить ежедневно с 2 по 6 января дважды в день – в 12 и в 15 часов.

Ледовый дворец «Уральская молния»также приглашает ребят и их родителей на новогоднее представление 26,27,28 декабря с 13 часов до 14 часов 30 минут. Руководить общим весельем будут главный российский Дед Мороз и Снегурочка. В фойе после представления или на льду у Новогодней ёлки дети смогут сделать снимок на память со сказочными героями. Также в программе мероприятия игры, розыгрыш лотереи, призы и подарки. Обладатели 5 лучших карнавальных костюмов получат ценные призы от Деда Мороза.

В концертном зале имени Прокофьевагосударственный ансамбль танца «Урал» готовит «Сказку о диких лебедях» по мотивам Ганса-Христиана Андерсена. Новогодняя премьера удивит зрителей не только великолепной хореографией, но и потрясающими виртуальными эффектами. Абсолютной новинкой станет использование специальной проекционной сетки-вуали. Она создает на сцене виртуальное пространство, где высится сказочный замок, бушуют волны, летят среди облаков прекрасные белые лебеди. В Челябинске такой прием используется впервые.

Спектакль можно будет увидеть с 24 декабря по 6 января в 11 и 14 часов.

Челябинский театр куколготовит премьеру спектакля «Щелкунчик». Зрителей ждет красивая музыка, волшебная сценография, выразительная пластика и всем известный сюжет, в котором главная героиня спектакля, маленькая девочка Мари, придумала себе мир, собрала в нём все свои страхи и сама поставила себя перед выбором – испугаться и отступить или преодолеть страх и победить. Ради этого она нафантазировала себе героя — Щелкунчика, которому требовалось её защита, сострадание и помощь. Только преодолев себя, Мари сможет в итоге спасти Щелкунчика.

Спектакль решен в жанре пластического театра – универсального языка, понятного всем — от мала до велика. Премьера пройдет 24 декабря.

Златоустовский драматический театр «Омнибус»подготовил для юных зрителей спектакль «Новогодняя история в сказочном царстве» по пьесе Д. Голубецкого. По сюжету, царь одного царства-государства на Новый год захотел не простую елочку, а волшебную. Но в лесу его ждет Соловей-Разбойник. Премьера спектакля состоится 23 декабря.

Магнитогорский драматический театр имени Пушкина подготовил новогоднюю сказку Джанни Родари «Путешествие Голубой стрелы». По сюжету, одна благовоспитанная и благородная Фея, почти что баронесса, владела магазином игрушек и перед праздником лично развозила их детям. Но в канун очередного Нового года в магазине состоялся самый настоящий переворот: помощница Феи – Марта, барышня меркантильная и с большими амбициями, задумала взять «власть» в свои руки. Однако игрушки решили ей противостоять… Премьера спектакля назначена на 24 декабря.

Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино»покажет весёлый спектакль-игру «Новогодние хлопотушки». В специальной волшебной новогодней гостиной маленькие зрители совершат путешествие в зимнюю сказку. Сами расколдуют и украсят ёлку, спасут Зайчика и Мышонка от хитрой Лисы и найдут Волшебный Мешок с подарками Деда Мороза. Проводят их в сказку Фея Снежинок и Зимушка-Зима. Дети постараются совершить три хороших поступка, и каждый получит от Феи новогодний подарок.

Премьера состоится 17 декабря в 15 часов.

Озерский театр кукол подготовил новогоднее представление «Чудеса под Новый год». Юные зрители отправятся в уже знакомую деревню из спектакля «Жили у Бабуси», где Дед и Бабка тоже готовятся встречать долгожданный праздник. Помимо спектакля с превращениями зрителей ждёт весёлая интермедия вокруг ёлки. На празднике обещали быть Мишка косолапый, Снеговик, маленький Зайчик и главный волшебник – Дед Мороз со своей любимой внучкой Снегурочкой.

«Чудеса под Новый год» произойдут в театре кукол с 21 декабря по 6 января.

Озерский театр драмы и комедии «Наш дом» подготовил спектакль «Новогодние сны Медвежонка» по мотивам сказок Сергея Козлова. Новый спектакль Ирины Костериной адресован юным мечтателям и романтикам. Ежик и Медвежонок – старые друзья. Вместе они встречают Новый год, готовят друг другу подарки… Премьера состоится 27 декабря.