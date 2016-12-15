Бюджет области убыточный, но вызывает сдержанный оптимизм

15/12/2016 - 14:36 Сегодня, 15 декабря, в Законодательном собрании Челябинской области состоялись публичные слушания по проекту регионального закона «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов».

О будущих расходах и доходах областной казны в средствах массовой информации уже сказано немало, поэтому не будем утомлять читателей базовыми цифрами. Остановимся лишь на главных, на наш взгляд, вехах ближайшего финансово-экономического существования Южного Урала.

Прежде всего, отметим, что область вновь перешла на среднее планирование своих средств. Если последние два года принимались только одногодичные бюджеты, то с будущего года экономисты посчитали возможным более долгосрочное планирование. «Возвращение к устойчивому планированию обусловлено стабильностью в политике и экономике России, – подчеркнул председатель ЗСО Владимир Мякуш. – От прежних бюджетов проект бюджета до 2019 года отличает максимальная открытость и прозрачность».

Впрочем, открытость и прозрачность сами по себе хорошей жизни не гарантируют. В этом вопросе важны конкретные цифры доходов и расходов, которые в конечном итоге и определяют повседневное бытие. Об этом многочисленным присутствующим напомнила заместитель министра экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

На ближайшие три года бюджет региона останется дефицитным. Финансовую дыру придется затыкать с помощью займов. Доходы на 2017 год ожидаются в размере 100 миллиардов рублей, тогда как расходы превысят 131 миллиард. В последующие два года разница между дебетом и кредитом слегка подсократится, но все равно будет исчисляться десятками миллиардов.

Собственно говоря, трудно рассчитывать на иной результат, если по итогам 2016 года все показатели экономического развития Челябинской области – металлургия, строительство, транспорт, торговля и прочее – находятся в глубоком минусе. Исключение составляет лишь развитие сельского хозяйства, которое демонстрирует стабильный рост.

Причиной этого региональное министерство экономразвития считает как внешние причины - мировой кризис, снижение мирового потребления металла, нестабильность курса рубля, санкции в отношении России, так и сугубо внутренние – снижение покупательской способности населения, высокие кредитные ставки для бизнеса, уменьшение лиц трудоспособного возраста, низкая мобильность трудового населения.

«В 2016 году внутренний валовый продукт Челябинской области снизился на 4,6 процента,– ознакомила собрание Наталья Лугачева. – Доля промышленности в экономике области составляет 40 процентов. Но уже в 2017 году мы ожидаем начало постепенного роста объемов промышленного производства, который в 2018-2019 году должен составить 4-5 процентов. с 2018 года должен также начаться рост экспорта, особенно продукции металлургической и обрабатывающей промышленности».

В то же время чиновница не могла не констатировать, что уже третий год подряд реальные доходы населения сокращаются. Так, по итогам 2016 года, это падение достигло отметки в пять процентов. А низкие зарплаты жителей региона привели к тому, что на десять процентов снизилась потребительская способность общества.

Хотя и эти проблемы, по мнению аналитиков из минэкономразвития, вскоре пойдут на поправку: уже в 2017 году, по прогнозам, реальные доходы должны вырасти на 1-4 процента, а средняя зарплата в области в 2019 году составит 38 тысяч рублей.

При подготовке проекта бюджетов правительство Челябинской области рассматривало два варианта – консервативный и базовый. В итоге остановились на базовом. «При изучении проекта некоторые специалисты заявляли, что этот вариант нереалистичен и поводов для оптимизма мало, – заметил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын. – Но мы считаем, что рисков для его выполнения нет». По словам Андрея Вадимовича, уже в следующем году общий объем доходов бюджета увеличится на 10,7 процента по сравнению с 2016 годом.

С одной стороны, обсуждаемые бюджеты потеряют часть средств от уменьшения дорожных акцизов, что выльется в сумму в 2,8 миллиарда рублей. Но, с другой, приобретут лишних 10 процентов на возросших доходах от продажи акцизов на алкогольную продукцию, которые будут оставаться в областной казне, и на возвратах по налогу на прибыль, что принесет дополнительно пять миллиардов. Кроме того, в 2017 году из федеральной кассы в область поступит 20,2 миллиарда рублей, что на 13 процентов больше, чем в году нынешнем.

Еще один пункт пополнения областного бюджета – оптимизация расходов на содержание чиновничьего аппарата. Министр финансов рассказал, что в 2016 году на содержание чиновников разных уровней в области было запланировано 44 миллиарда рублей, однако после вмешательства губернатора области эту сумму удалось сократить в два раза.

«В целом проект бюджета на 2017 и 2018-19 годы имеет четко выраженную социальную направленность,– резюмировал Андрей Пшеницын. – Так, инвестиции в человеческий капитал и социальную защиту населения составляют 75 процентов всех расходов бюджетов».

При работе с трансфертами местным бюджетам областное правительство особое внимание будет уделять трем основным приоритетам: качеству бюджетного планирования на местах, результативности использования субсидий из федерального и областного бюджетов, а также достоверности доходной части местных бюджетов. Эти аспекты при дотациях районам и областным муниципальным образованиям становятся особенно важны на фоне того, что семь районов Челябинской области сегодня задолжали банкам более 2,5 миллиарда рублей.

О социальной направленности проектов бюджетов говорил и первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин. Он обозначил пять приоритетных направлений будущего финансирования. «В первую очередь увеличатся расходы на социальную защиту населения, – заявил Евгений Редин. – На 15 процентов больше будет выделено средств на детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, которых сегодня в области насчитывается 14 тысяч. Из более чем 34 миллиардов, запланированных на эту статью расходов, для детей-сирот будет выделено 3,3 миллиарда. В 2016 году в семьи было передано более двух тысяч сирот. Эта линия – наш приоритет, который мы продолжим и в будущем. На единовременную помощь приемным родителям в бюджете 2017 года заложено 15 миллиардов рублей».

Почти столько же – 14 процентов этой статьи расходов – пойдет на меры социальной поддержки населению. Это коснется, прежде всего, ветеранов, инвалидов, сельских педагогов и врачей и прочих малозащищенных слоев населения. Более 600 тысяч семей с детьми уже в будущем году получат финансовую помощь в виде пособий, льгот по оплате коммунальных услуг, оплате тарифов ЖКХ. На эти цели запланировано без малого еще шесть бюджетных миллиардов.

Более 33 миллиардов, что на 2,4 процента больше, чем в 2016 году, будет направлено на образование. По словам Евгения Владимировича, сегодня в Челябинской области ни в одной школе нет третьих учебных смен, а во вторую учатся лишь 16 процентов школьников. Следуя указаниям президента России, высказанным в Послании Федеральному Собранию РФ, правительство региона работает над созданием новых мест в общеобразовательных учреждениях. Для этого учителям подняли зарплату, которая теперь соответствует еще майским указам главы государства, а на будущий год запланировали выделение 570 миллионов рублей на строительство двух школ – в Челябинске и в Сосновском районе.

Что касается области здравоохранения, то на его развитие запланировано 25,5 миллиарда рублей. По сравнению с нынешним годом рост составит почти пять процентов. «Причем, это деньги только из областного бюджета, – подчеркнул Евгений Редин. – Мы не считаем средства, которые будут перечислены по линии ФМС. Поэтому общая сумма на здравоохранение будет значительно выше».

Среди приоритетов в этой сфере заместитель губернатора назвал снижение смертности от сердечно-сосудистых, инфекционных и онкологических заболеваний. Кроме того, продолжится работа по выявлению ВИЧ-инфицированных граждан.

Сразу без малого на 12 процентов увеличатся отчисления на областную культуру. В планах правительства – привлечь только в театры региона до 700 тысяч зрителей. Еще больше – на 42 процента – увеличится бюджет туристической сферы. На развитие местного отдыха и привлечение туристов из других регионов и стран в бюджете-2017 запланировано 25 миллиардов рублей.

Господдержка регионального спорта увеличится до 2,2 миллиарда. Эти деньги пойдут на три основные цели. Во-первых, финансирование 19 команд Челябинской области, выступающих в различных чемпионатах страны. Во-вторых, повышение зарплат тренерам, работающим с детьми. И, в-третьих, развитие двух новых точек массового спортивного отдыха – конного комплекса «Рифей» и площадки для шорт-трека по соседству со стадионом «Уральская молния».

Однако для исполнения бюджета необходим тщательный контроль за каждой статьей расходов. «До сих пор в проекте бюджета еще не утверждены девять госпрограмм, – заметил председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Сергей Комяков. – Да и ранее начатые проекты порой находятся на стадии заморозки. Мы предлагаем отказывать в предоставлении бюджетных средств тем компаниям и муниципальным образованиям, которые не завершили начатое. В противном случае бюджет Челябинской области всегда будет дефицитным».