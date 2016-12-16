 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Ясно
-27 °C
  • Ясно
  • Ветер: ССЗ, 4 м/с
  • Давление: 770 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 75 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
Круглый стол ОНФ: Рост тарифов за тепло разоряет малый и средний бизнес
Круглый стол ОНФ: Рост тарифов за тепло разоряет малый и средний бизнес
Город Миасс – ММЗ: Денег нет, но вы «топите»
Город Миасс – ММЗ: Денег нет, но вы «топите»
Челябинцы смогут обсудить проект маршрутной сети. Фото Валерия Иванова
Челябинцы смогут обсудить проект маршрутной сети
«Игрушечный скандал» показал уровень профессионализма СМИ
«Игрушечный скандал» показал уровень профессионализма СМИ
 

Борис Дубровский поручил главам завершить создание советов по ЗОЖ

 

16/12/2016 - 10:05 Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главам муниципалитетов в кратчайшие сроки завершить создание координационных советов по формированию здорового образа жизни.

Соответствующее поручение было дано на совещании с главами муниципальных образований.

Как доложил министр здравоохранения Сергей Кремлев, на сегодня только в 25 муниципальных образованиях Челябинской области функционируют координационные советы по формированию здорового образа жизни. В 18 территориях такие советы пока еще не созданы.

Для координации работы по формированию здорового образа жизни правительство Челябинской области создало координационный совет. Его возглавил первый вице-губернатор Евгений Редин. В состав совета вошли представители региональных министерств здравоохранения, образования, социальных отношений, спорта, а также законодательного собрания, Роспотребнадзора, Южно-Уральского медуниверситета, общественной палаты, союза промышленников, областного центра медпрофилактики и областной наркологической больницы.

Главам муниципальных образований поручено взять проведение диспансеризации на личный контроль, обеспечить активную информационную работу.


 
 
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Бюджет
Арест Николая Сандакова
Выборы мэра
Дороги Челябинска
Проблемы общественного транспорта в Челябинске
Ситуация на Украине

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования