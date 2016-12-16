Борис Дубровский поручил главам завершить создание советов по ЗОЖ
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16/12/2016 - 10:05 Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главам муниципалитетов в кратчайшие сроки завершить создание координационных советов по формированию здорового образа жизни.
Соответствующее поручение было дано на совещании с главами муниципальных образований.
Как доложил министр здравоохранения Сергей Кремлев, на сегодня только в 25 муниципальных образованиях Челябинской области функционируют координационные советы по формированию здорового образа жизни. В 18 территориях такие советы пока еще не созданы.
Для координации работы по формированию здорового образа жизни правительство Челябинской области создало координационный совет. Его возглавил первый вице-губернатор Евгений Редин. В состав совета вошли представители региональных министерств здравоохранения, образования, социальных отношений, спорта, а также законодательного собрания, Роспотребнадзора, Южно-Уральского медуниверситета, общественной палаты, союза промышленников, областного центра медпрофилактики и областной наркологической больницы.
Главам муниципальных образований поручено взять проведение диспансеризации на личный контроль, обеспечить активную информационную работу.