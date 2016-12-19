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В Челябинске не будут массово закрывать школы на карантин по гриппу

 

19/12/2016 - 11:42 В Челябинске не планируется массового закрытия школ на карантин по гриппу. В ряде случаев директора учебных учреждений могут принять решение о закрытии класса после согласования своего решения с Роспотребнадзором, сообщила в понедельник, 19 декабря, глава горздрава Наталья Горлова на аппаратном совещании в мэрии.

«За последнюю неделю у нас отмечался рост заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе гриппом, - отметила Горлова. - Но эпидемпорог пока не превышен, хотя мы вплотную к нему подобрались. Ориентировочно ОРВИ болеют около 13 тысяч человек. Темп прироста идет по всем возрастным категориям: болеют и малыши, и взрослые, но наибольший прирост дают, конечно, школьники».

Специалисты считают, что пока необходимости в массовом закрытии школ нет. На этой неделе состоится заседание штаба по гриппу, где Роспотребнадзором будет доложена полная эпидемиологическая картина не только по городу, но и по области, после чего будет приниматься решение о дальнейших мерах.

«Пока зафиксировано только два случая заболевания гриппом, подтверждённых Роспотребнадзором, естественно, клинических случаев больше, - отметила Горлова. - И ситуация с массовым закрытием школ не планируется, индивидуально принимать решение о закрытии какого-то класса или школы может директор учреждения по согласованию с Роспотребнадзором».

Глава горздрава советует ни в коем случае не водить в школу детей с признаками болезни, даже с небольшим насморком. «Чтобы дети не болели в школьном коллективе, совсем не обязательно его закрывать, достаточно проводить фильтрацию, и не пускать на входе детей с признаками заболевания, чтобы не происходило массового самозаражения, - отмечает специалист. - Родители зачастую принимают решение, что раз у ребенка только легкий насморк, пусть он продолжает ходить в школу, тем более впереди контрольные. Но надо думать, что этот ребенок может заразить другого, у которого заболевание будет проходить в более тяжелой форме. Родители должны быть внимательны, и больных детей в школы не водить».

Отметим, в школах Челябинска в данный момент введен дополнительный режим проветриваний и дезинфекций.

Елена Краснова
 
 
 

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