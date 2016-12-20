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В Челябинской области морозы и НМУ

 
В Челябинской области морозы и НМУ

20/12/2016 - 10:51 В Челябинской области в ближайшие сутки ожидается похолодание до минус 40 градусов. При этом уже почти неделю сохраняются неблагоприятные метеорологические условия.

По данным челябинского гидрометцентра, сегодня днем, 20 декабря температура воздуха составит минус 23-28 градусов, в ночные часы похолодает до минус 40 градусов. Ожидаются сильный снег и метели. Морозы в регионе спадут только к выходным.

По данным Челябинского ЦГМС, НМУ 1 степени опасности сохранятся в городе до 19 часов. Управление Росприроднадзора рекомендует в период НМУ воздержаться от проведения работ, приводящих к локальному задымлению атмосферы и возникновению неприятных запахов.

Южноуральцев просят без необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на личном автотранспорте. В случае необходимости вызвать помощь можно по телефону «101».

Жалобы на загрязнение атмосферного воздуха можно направлять в Управление Росприроднадзора по Челябинской области (телефон 8351237-81-83), Управление Роспотребнадзора по Челябинской области (телефон 8351263-64-90).

Ольга Мельчакова
 
 
 

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