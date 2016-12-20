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В Челябинской области не ожидается экзотических видов гриппа

 

20/12/2016 - 17:04 В Челябинской области в этом году экзотических видов гриппа не ожидается. В настоящее время у большинства больных регистрируется вирус гриппа типа А3. Также возможны случаи гриппа типов В и А1. Именно эти типы гриппа были «заложены» в прививку в этом году.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе оценивается, как предэпидемическая. Прирост заболеваемости идет со скоростью 10% новых случаев в неделю. На данный момент эпидпорог превышен на 11%, при этом эпидемию объявляют, когда порог превышается на 20%. Рост числа заболевших отмечается в 30 муниципалитетах региона. На данный момент в Челябинской области госпитализировано порядка 100 человек с ОРВИ, у десяти клинически диагностирован грипп типа А3. Все заболевшие не прошли вакцинацию.

В Челябинской области в этом году число привитых достигло 33,1 процента населения – это рекордный показатель. По мнению медиков, на эпидемиологической ситуации положительно скажутся и наступившие морозы. Рост числа заболевших снизится, благодаря тому, что в школах отменяют занятия и переводят учеников на дистанционное обучение.

«Очень важно понимать, что в случае недомогания необходимо соблюдать постельный режим и обязательно вызывать врача, – напоминает главный инфекционист минздрава Челябинской области Ольга Сагалова. – Ни в коем случае нельзя самостоятельно решать, чем заболел человек. Адекватные противовирусные и противогриппозные препараты может назначить только специалист. Игнорирование заболевания может привести к тяжелым последствиям!».


 
 
 

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